Hames se vraća u Evropu da zatvori krug - zaigraće i u Italiji

Nekoliko velikih fudbalskih imena pronašlo je nove angažmane poslednjih dana. Alvaro Morata završio je Leganesu, Džemi Vardi u Barnliju, Andrea Beloti u Modeni... Legendarni bek Rendžersa - Džejms Tavernije, juče je predstavljen kao novi igrač Makabija iz Tel Aviva.

Zanimljivo, svi osim ovog potonjeg uhlebljenje su našli u drugoligašima, a na istom putu nalazi se možda i najveća zvezda od svih pomenutih - Hames Rodrigez (35). Kako javlja madridska Marka pod vinjetom ekskluzivno, a potvrđuje najpoznatiji italijanski transfer-insajder Đanluka di Marcio, nekadašnji vezista Real Madrida i dvostrukui prvak Evrope s Kraljevskim klubom, na putu je da potpiše za Avelino.