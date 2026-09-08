Hames se vraća u Evropu da zatvori krug - zaigraće i u Italiji
Vreme čitanja: 2min | uto. 08.09.26. | 13:30
Posle Španije, Engleske, Nemačke i Francuske
Nekoliko velikih fudbalskih imena pronašlo je nove angažmane poslednjih dana. Alvaro Morata završio je Leganesu, Džemi Vardi u Barnliju, Andrea Beloti u Modeni... Legendarni bek Rendžersa - Džejms Tavernije, juče je predstavljen kao novi igrač Makabija iz Tel Aviva.
Zanimljivo, svi osim ovog potonjeg uhlebljenje su našli u drugoligašima, a na istom putu nalazi se možda i najveća zvezda od svih pomenutih - Hames Rodrigez (35). Kako javlja madridska Marka pod vinjetom ekskluzivno, a potvrđuje najpoznatiji italijanski transfer-insajder Đanluka di Marcio, nekadašnji vezista Real Madrida i dvostrukui prvak Evrope s Kraljevskim klubom, na putu je da potpiše za Avelino.
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Nakon Mundijala bilo je spekulacija da bi Hames mogao da završi karijeru, pošto mu je istekao kratkoročni ugovor sa MLS ligašem Minesotom, ali on je tada jasno stavio do znanja da još ne planira penziju:
"Jedino ja znam koliko ću igrati. Dobro se osećam i mislim da pred sobom imam još nekoliko godina karijere".
Rodrigez je tokom leta dovođen u vezu sa Korintijansom, novim turskim prvoligašem Čorumom, meksičkom Amerikom, australijskim Melburnom... Marka navodi da Italijani još nisu postigli konačan dogovor o finansijskim detaljima sa veteranom, ali da bi uticaj Alesandra Neste, trenera ekipe, mogao da bude presudan. Čuveni as Lacija i Milana obavio je telefonski razgovor sa Hamesom i izložio mu svoje planove, te kako ga vidi kao pokretačku snagu na putu do plasmana u Seriju A iduće godine.
Ukoliko bi do potpisa došlo, kolumbijski as postao bi jedan od retkih fudbalera koji je imao priliku da zaigra u Engleskoj (Everton), Španiji (Real Madrid, Rajo Valjekano), Francuskoj (Monako), Nemačkoj (Bajern Minhen) i Italiji.
Avelino je trenutno sedmi na tabeli Serije B, sa tri boda manje od lidera Palerma.