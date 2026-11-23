Španci su apsolutna dominantna sila u fudbalu na svim nivoima, pa to što su kandidati za svetsku titulu i u uzrastu do 17 godina nije neko iznenađenje.

Furijini klinci su u prvom kolu Mundijalita u Kataru pobedili Kinu sa 5:0, a danas su se zabavljali na teren protiv nedoraslih rivala sa Fidžija. I to je deo svetske fudbalske globalizacije, da takve selekcije dođu da igraju prvenstvo planete. Na kraju je na semaforu stajalo 15:0 za Španiju. A, moglo je da bude i ubedljivije.