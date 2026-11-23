I to je Svetsko prvenstvo: Španija – Fidži 15:0
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Vreme čitanja: 1min | pon. 23.11.26. | 15:38
Već posle 20 minuta bilo pet razlike
Španci su apsolutna dominantna sila u fudbalu na svim nivoima, pa to što su kandidati za svetsku titulu i u uzrastu do 17 godina nije neko iznenađenje.
Furijini klinci su u prvom kolu Mundijalita u Kataru pobedili Kinu sa 5:0, a danas su se zabavljali na teren protiv nedoraslih rivala sa Fidžija. I to je deo svetske fudbalske globalizacije, da takve selekcije dođu da igraju prvenstvo planete. Na kraju je na semaforu stajalo 15:0 za Španiju. A, moglo je da bude i ubedljivije.
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Statistika pokazuje da je Španija imala 52 udaraca na gol, od čega 29 u okvir. I golman protivničkog tima je ponešto odbranio... Fidži je imao jedan šut na gol i to u okvir.
Kako je izgledala utakmica vidi se i po tome što je u 21. minutu bilo 5:0. A, na poluvremenu 9:0 za Furiju. U drugom delu je bilo izmena, tempo je malo opao, nisu se ni Španci toliko zaletali put protivničkog gola.
Najefikasniji je bio napadač Las Palmasa Rafael Kruz koji je postigao pet golova. Roberto Tomas iz Barselone je dao tri gola, koliko i Giljermo Truhiljano iz madridskog Atletika.