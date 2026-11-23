Omri Glazer ponovo doživeo ozbiljnu povredu
Vreme čitanja: 2min | pon. 23.11.26. | 14:48
Bivši golman Crvene zvezde će morati da pauzira oko dva meseca zbog preloma palca
Ozbiljan problem za Makabi iz Haife. U naredna dva meseca će izraelski prvoligaš morati da se snađe bez svog prvog golmana Omrija Glazera.
Doskorašnji čuvar mreže Crvene zvezde je doživeo novi veliki peh, pošto je na treningu u nedelju povredio palac. Posle obavljenih predloga ustanovljeno je da je došlo do frakture, tako da će reprezentativac Izraela morati na duže bolovanje. Pretpostavlja se oko dva meseca.
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To znači da će u narednom periodu među stativama Makabija stajati Omer Niron. Alternativa je još 18-godišnji Ukrajinac sa izraelskim pasošem Mark Golenkov.
Podsetimo, Glazer je imao velikih problema sa povredom i dok je bio u Crvenoj zvezdi. Na početku sezone 2024/2025 je povredio mišić prepone, pauzirao je dva i po meseca, a pošto je požurio sa povratkom na teren obnovio je povredu i morao je još dva meseca na bolovanje.
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Posle toga je u potpunosti izgubio ritam, a ubrzo zatim i mesto u startnoj postavi. Posle dolaska Mateusa u Zvezdu definitivno se pomirio sa time da će da bude rezervni golman, zbog čega je letos insistirao na transferu.
Da crveno-beli ne bi ostali bez ikakvog obeštećenja Glazer je produžio ugovor, a zatim je on prodat Makabiju za 250.000 evra. Ove sezone je branio standardno u Izraelu, na 10 mečeva je jednom ostao nesavladan.
Mada, generalno tim iz Haife igra loše na početku sezone, vezao je tri poraza u prethodna tri kola i sada je tek peti na tabeli sa sedam bodova manje od lidera Hapoela iz Tel Aviva.
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