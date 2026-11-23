To znači da će u narednom periodu među stativama Makabija stajati Omer Niron. Alternativa je još 18-godišnji Ukrajinac sa izraelskim pasošem Mark Golenkov.

Podsetimo, Glazer je imao velikih problema sa povredom i dok je bio u Crvenoj zvezdi. Na početku sezone 2024/2025 je povredio mišić prepone, pauzirao je dva i po meseca, a pošto je požurio sa povratkom na teren obnovio je povredu i morao je još dva meseca na bolovanje.

17.30: (1,53) Koper (4,20) Aluminij (5,30)

Posle toga je u potpunosti izgubio ritam, a ubrzo zatim i mesto u startnoj postavi. Posle dolaska Mateusa u Zvezdu definitivno se pomirio sa time da će da bude rezervni golman, zbog čega je letos insistirao na transferu.

Da crveno-beli ne bi ostali bez ikakvog obeštećenja Glazer je produžio ugovor, a zatim je on prodat Makabiju za 250.000 evra. Ove sezone je branio standardno u Izraelu, na 10 mečeva je jednom ostao nesavladan.

Mada, generalno tim iz Haife igra loše na početku sezone, vezao je tri poraza u prethodna tri kola i sada je tek peti na tabeli sa sedam bodova manje od lidera Hapoela iz Tel Aviva.

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