Selektor Alimpijević: Primetna je drugačija atmosfera u komunikaciji sa igračima
Vreme čitanja: 2min | pon. 23.11.26. | 15:15
"Mogu da kažem da na današnji dan ako, u ime Boga, svi budu zdravi svi koji su se našli na spisku 24 igrača, konkurišu za predstojeće dve utakmice", poručio je srpski stručnjak
Zakuvala se Evroliga ozbiljno, gori na sve strane i tad je vreme da se malo uspori. Posle duplog kola i onda veoma ubrzo nove runde koja se igra sutra i prekosutra, vreme je za pauzu usled FIBA prozora.
Srbiju očekuju dve utakmice - protiv Litvanije u Klajpedi 26. novembra i Italije u Beogradu 29. novembra. Selektor Dušan Alimpijević je odredio 24 igrača na koje računa, s tim da mu mnogi neće biti na raspolaganju za meč sa Litvanijom.
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Svakako, trener Bešiktaša je za sajt Košarkaškog saveza Srbije rekao sledeće:
"Ispred nas je prvi od dva predstojeća najvažnija prozora u kvalifikacijama za Svetsko prvenstvo. Poredeći ovaj i prošli novembarski prozor, mogu da kažem da je primetna izuzetno drugačija atmosfera komunikaciji sa igračima i njihovoj želji da se odazovu za ove prozore uprkos naporima kroz koje prolaze u svojim klupskim sezonama. Mogu da kažem da na današnji dan ako, u ime Boga, svi budu zdravi svi koji su se našli na spisku 24 igrača, konkurišu za predstojeće dve utakmice. Takođe, svesni smo da je ovo situacija koja naizgled i za one naivne, deluje izuzetno dobro, ali ovo je ipak jedna situacija koja od nas zahteva pun oprez jer praktično još ništa nije rešeno".
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Srbija je drugu fazu kvalifikacija počela pobedama protiv reprezentacija Islanda u Beogradu i Italije u Pezaru. Ekipa selektora Alimpijevića ima učinak od šest pobeda i dva poraza, ispred je Turska (8-0), a iza Italija (5-3), Litvanija (4-4), Bosna i Hercegovina (3-5) i Island (3-5).
Matematika je jasna. Srbiji treba jedna pobeda da bi overila plasman na Svetsko prvenstvo u Kataru naredne godine. Pitanja oko sastava, dostupnosti igrača iz evroligaških timova za prvi meč postoje i odgovore ćemo dobiti u narednim danima, ali ni Litvanija neće biti kompletna.
Faliće Litvancima tri najbolja igrača - Jonas Valančijunas, Azuolas Tubelis i Rokas Jokubaitis, pa tako već na Baltiku Srbije može da čekira kartu za Mundobasket.