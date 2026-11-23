Svakako, trener Bešiktaša je za sajt Košarkaškog saveza Srbije rekao sledeće:

"Ispred nas je prvi od dva predstojeća najvažnija prozora u kvalifikacijama za Svetsko prvenstvo. Poredeći ovaj i prošli novembarski prozor, mogu da kažem da je primetna izuzetno drugačija atmosfera komunikaciji sa igračima i njihovoj želji da se odazovu za ove prozore uprkos naporima kroz koje prolaze u svojim klupskim sezonama. Mogu da kažem da na današnji dan ako, u ime Boga, svi budu zdravi svi koji su se našli na spisku 24 igrača, konkurišu za predstojeće dve utakmice. Takođe, svesni smo da je ovo situacija koja naizgled i za one naivne, deluje izuzetno dobro, ali ovo je ipak jedna situacija koja od nas zahteva pun oprez jer praktično još ništa nije rešeno".

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Srbija je drugu fazu kvalifikacija počela pobedama protiv reprezentacija Islanda u Beogradu i Italije u Pezaru. Ekipa selektora Alimpijevića ima učinak od šest pobeda i dva poraza, ispred je Turska (8-0), a iza Italija (5-3), Litvanija (4-4), Bosna i Hercegovina (3-5) i Island (3-5).

Matematika je jasna. Srbiji treba jedna pobeda da bi overila plasman na Svetsko prvenstvo u Kataru naredne godine. Pitanja oko sastava, dostupnosti igrača iz evroligaških timova za prvi meč postoje i odgovore ćemo dobiti u narednim danima, ali ni Litvanija neće biti kompletna.

Faliće Litvancima tri najbolja igrača - Jonas Valančijunas, Azuolas Tubelis i Rokas Jokubaitis, pa tako već na Baltiku Srbije može da čekira kartu za Mundobasket.