Međutim, to samo znači da će odluka o šampionu biti odložena za naredni vikend, kada Hamarbi u poslednjem kolu gostuje Vesterosu, dok Sirijus ide na noge Geteborgu.

19.00: (1,17) Hamarbi (7,75) Geteborg (14,0)

Poznato je kakva je netrpeljivost između navijača Jurgordena i Hamarbija, pa je bilo nestvarno videti scene u nedelju. Naime, navijači Jurgordena su prevalili veliki put da bi došli u Upsalu i na kraju - slavili poraz svojih ljubimaca! Oni su prosto bili oduševljeni što igrač Jurgordena Kristijan Lijen nije iskoristio penal u 12. minutu, da bi potom proslavili i pobedonosni gol Sirijusa u 44. minutu. Zaista, ponašanje za nevericu.

Loptica je sada prebačena na teren Hamarbija, ali zanimljivo je da je Geteborg taj koji može da odluči gde će otići titula, jer sa kandidatima za titulu igra ove večeri i za vikend, u poslednjem kolu!

I pazite sad, ima svoju računicu, želi da bude u Top 8, što mu donosi dodatni meč kod kuće u Kupu Švedske. Naizled, to i nije neki motiv, ali... Ko misli da je meč sa Geteborgom šala, grdno se vara. U poslednjih deset mečeva izgubili su samo jednom, doduše uz pet pobeda i četiri remija, ali svejedno, čvrsti su.

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Kada su trenera Geteborga Joakima Bjorklunda pitali za koga želi da osvoji titulu, dao je vrlo jasan odgovor.

"Skupo ćemo prodati kožu. Radi se o ponosu... Želimo da uništimo oba tima, ako je moguće. Sada smo pokazali da možemo da se takmičimo sa bilo kojom ekipom. Sada nam dolazi meč sa jednim od najboljih, Hamarbijem. Možemo li nešto protiv njih? Uskoro ćemo dobiti odgovor. Ako dobijemo obe utakmice, prvi će verovatno biti Hamarbi. Mislim da su sada najbolji u Švedskoj, mnogi bi se saglasili sa time. Ali imaju težak meč na kraju, kao i Sirijus. Biće tu paklen pritisak, a za nas je važno kako ćemo se nositi sa oba tima. Bićemo zaista testirani", kaže Bjorklund.

I dok iz tabora Sirijusa najavljuju kako neće gledati večerašnji okršaj, trener Hamarbija Henrik Ridstrem najavljuje totalnu ofanzivu, kaže da je to jedini način da se dođe do titule.

Njegov tim će biti u prednosti u odnosu na Sirijus jer ima i bolju gol razliku u slučaju istog broja bodova.

"Rekao bih da mnogo nade polažem u psihološki pristup u odnosu na teorijski, odnos je nekih 80-20. Mislim da je taj mentalni deo važniji od bilo čega. Na nama je da pokažemo timski duh, jedino što imamo je ovaj trenutak i to će biti ključ. Želim da moji igrači izađu na teren uvereni da ovo što radimo nam se dopada, to što osećaju i misle nije najvažnije u tom trenutku. Nikad nisam voleo da dajem predviđanja. Više volim da pričam o stvarima koje će nam doneti pobedu. Čak i ako na poluvremenu budemo vodili sa 1:0, narediću pun napad i u drugom poluvremenu", poručio je trener Hamarbija.

ALSVENSKAN, 29. KOLO

Ponedeljak

19.00: (1,17) Hamarbi (7,75) Geteborg (14,0) MOZZART RELAX

19.00: (3,25) Ergrite (3,80) Kalmar (2,05)

*** kvote su podložne promenama