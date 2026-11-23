Siner nije igrao još od Vimbldona, na kojem je osvojio titulu. Niko nije mogao ni da pretpostavi da će mu to biti poslednji meč u sezoni. Italijan je uzeo predah, činilo se da samo želi da se malo odmori pre polaska za Severnu Ameriku na dva mastersa i US open. Ali, malo po malo ta pauza se odužila dok nije stigla vest da Siner neće igrati do kraja 2026. godine.

A, onda je pre nekoliko dana u italijanskim medijima osvanula informacija da će Janik Siner verovatno na operaciju kolena, jer svi drugi pokušaji da se povreda sanira nisu dali rezultat. Riđokosog tenisera bolovi nisu napuštali i pored višemesečnog odsustva sa terena.

Siner će biti operisan u gradu Turku u Finskoj kod jednog od specijalista za probleme sa kolenom.

Ovu godinu Italijan završava sa osvojenim jednim grend slem trofejom – Vimbldonom, kao i mastersima u Indijan Velsu, Majamiju, Monte Karlu, Madridu i Rimu. Na Australijan openu je eliminisan u polufinalu, bolji od njega je bio Novak Đoković, dok je na Rolan Garosu ispao u drugom kolu od Serundola, kada mu je pozlilo kod vođstva od 2:0 u setovima.