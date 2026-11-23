Janik Siner ide na operaciju kolena i propušta Australijan open
Vreme čitanja: 2min | pon. 23.11.26. | 14:10
Povratak tek za sezonu na šljaci
Ono što su italijanski mediji stidljivo najavljivali prethodnih dana, danas je dobio potvrdu: Janik Siner je otputovao za Finsku, gde će operisati koleno.
Kako javlja Skaj Sport, Siner bi trebalo narednih dana da uradi zahvat na kolenu, a posle kojeg će morati na oporavak koji će potrajati između tri i četiri meseca. To znači da će italijanski teniser i jedan od najboljih na svetu u poslednje tri godine, propustiti naredni Australijan open. Povratak na teren mogao bi da usledi tek na proleće kada krene sezona na šljaci.
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Siner nije igrao još od Vimbldona, na kojem je osvojio titulu. Niko nije mogao ni da pretpostavi da će mu to biti poslednji meč u sezoni. Italijan je uzeo predah, činilo se da samo želi da se malo odmori pre polaska za Severnu Ameriku na dva mastersa i US open. Ali, malo po malo ta pauza se odužila dok nije stigla vest da Siner neće igrati do kraja 2026. godine.
A, onda je pre nekoliko dana u italijanskim medijima osvanula informacija da će Janik Siner verovatno na operaciju kolena, jer svi drugi pokušaji da se povreda sanira nisu dali rezultat. Riđokosog tenisera bolovi nisu napuštali i pored višemesečnog odsustva sa terena.
Siner će biti operisan u gradu Turku u Finskoj kod jednog od specijalista za probleme sa kolenom.
Ovu godinu Italijan završava sa osvojenim jednim grend slem trofejom – Vimbldonom, kao i mastersima u Indijan Velsu, Majamiju, Monte Karlu, Madridu i Rimu. Na Australijan openu je eliminisan u polufinalu, bolji od njega je bio Novak Đoković, dok je na Rolan Garosu ispao u drugom kolu od Serundola, kada mu je pozlilo kod vođstva od 2:0 u setovima.