Crvena zvezda se nalazi na drugom mestu liste klubova sa najviše predstavnika na ovom turniru. Ispred je samo Blek Buls iz Mozambika sa 12 igrača.

Broj od 11 igrača ima i LŠ Alahuelense sa Kostarike. Na četvrtom mestu je Velington Finiks, tim sa Novog Zelanda sa 10 igrača. Ekipa sa Kube, La Habana, na petom je mestu sa devetoricom omladinaca, dok su po osam igrača dali Barselona, Istiklol Dušanbe iz Tadžikistana i Al Ahli iz Egipta.

Upravo zbog odsustva igrača, omladinski tim Crvene zvezde biće značajno oslabljen za duel protiv za meč protiv Salcburga u okviru trećeg kola Lige šampiona za mlade (sreda, 14 časova). Biće to veliki izazov za ekipu Đorđa Rakića koja je prilično lako slavila protiv slovenačkog Brava u prethodnoj rundi.

Crveno-beli su otputovali u Salcbrug gotovo bez kompletne prve postave, ali sa uverenjem da će doneti aktivan rezultat za revanš u Beogradu. Na spisku je 20 igrača, a to su: Luka Grčevski, Maksim Živojinović, Lazar Jevtić, Dimitrije Mitrović, Nikša Papović, Mihajlo Popović, Andrija Pejaković, Đorđe Vranić, Stefan Toković, Janko Bakalović, Mateja Grbić, Ignjat Miletić, Aleksa Rajić, Luka Trpevski, Dušan Vasiljević, Nikola Damjanović, Aleksa Petrović, Dimitrije Šarić, Novak Pribanović, Uroš Kikić.