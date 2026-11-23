Miloš Obrenović preuzeo FMP
Vreme čitanja: 4min | pon. 23.11.26. | 15:12
Panteri imaju novog trenera
FMP je odlično startovao sezonu sa dve pobede, da bi se naređali porazi, a klub iz Železnika je odlučio da promeni nešto, te je sporazumno raskinuo saradnju sa Sašom Nikitovićem.
Strateg koji je na klupi Pantera bio od 2024. (uz kraću pauzu) nije više šef struke FMP-a, a kako se navodi u zvaničnoj objavi kluba iz Železnika odlučeno je da je tako najbolje za obe strane, kao i to da pomenuti stručnjak već ima na stolu nekoliko unosnih ponuda. Međutim, ovo ne znači da FMP nema spremnu zamenu, zapravo Panteri su već odredili Nikitovićevog naslednikam a to je Miloš Obrenović.
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Reč je o nekada vrlo talentovanom stručnjaku, koji je sa 23 godine već imao iskustvo kao prvi trener seniorskog tim Slobode iz Užica. Radio je kao koordinator mlađih selekcija u turskim ekipama, poput Darušafake i Banvita, da bi se vratio u seniorsku košarku.
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Bio je u Jahorini, da bi 2025. napravio veliki skok i postao pomoćni trener Karšijake. U timu iz Izmira bio je sve do poziva Pnatera i povratka u srpsku klupsku košarku. Kada je reč o reprezentativnoj, Obrenović je u bio u stručnom štabu selekcije do 16 godina koja je 2015. osvojila bronzu na Evropskom prvenstvu, a 2011. je sa nacionalnim timom do 18 godina stigao do srebrne medalje.