FMP je odlično startovao sezonu sa dve pobede, da bi se naređali porazi, a klub iz Železnika je odlučio da promeni nešto, te je sporazumno raskinuo saradnju sa Sašom Nikitovićem.

Strateg koji je na klupi Pantera bio od 2024. (uz kraću pauzu) nije više šef struke FMP-a, a kako se navodi u zvaničnoj objavi kluba iz Železnika odlučeno je da je tako najbolje za obe strane, kao i to da pomenuti stručnjak već ima na stolu nekoliko unosnih ponuda. Međutim, ovo ne znači da FMP nema spremnu zamenu, zapravo Panteri su već odredili Nikitovićevog naslednikam a to je Miloš Obrenović.