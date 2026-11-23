Mnogi su u nedelju uveče slavili akciju Mozzart Relax. Jer, na dve veoma često igrane utakmice ste samo uz Mozzart mogli da zaokružite da je tiket dobitan. Na Inter u Bergamu je prošla dvojka iako je Atalanta izvukla 4:4, dok je u očima naše kladionice dobitno bilo i onome ko je igrao na Olimpik iz Marselja, uprkos tome što je Le Man trijumfovao na Velodromu sa 3:2.

Razlog je naravno benefit koji samo u Mozzartu donosi mogućnost da je neki fiks prošao ako tim povede sa dva gola razlike. Inter je vodio sa 2:0, baš kao i Olimpik.