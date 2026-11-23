Kada ti dvostruki Mozzart Relax donese blizu 400.000 dinara
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Vreme čitanja: 1min | pon. 23.11.26. | 14:02
Da je naš kladilac igrao tiket bilo gde drugde, on bi odavno bio bačen u kantu za smeće
Mnogi su u nedelju uveče slavili akciju Mozzart Relax. Jer, na dve veoma često igrane utakmice ste samo uz Mozzart mogli da zaokružite da je tiket dobitan. Na Inter u Bergamu je prošla dvojka iako je Atalanta izvukla 4:4, dok je u očima naše kladionice dobitno bilo i onome ko je igrao na Olimpik iz Marselja, uprkos tome što je Le Man trijumfovao na Velodromu sa 3:2.
Razlog je naravno benefit koji samo u Mozzartu donosi mogućnost da je neki fiks prošao ako tim povede sa dva gola razlike. Inter je vodio sa 2:0, baš kao i Olimpik.
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To je sigurno posebno proslavio jedan igrač u Mozzartu, koji je zbog toga zaradio 392.568 dinara. Sastavio je zmiju od 20 parova, 18 je prošlo regularno, a dueli u Bergamu i Marselju pomoću Mozzart Relaxa.
Ne treba vam više materijala od ovog tiketa da vidite zašto je najisplativije igrati u Mozzartu.
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MOZZART RELAX - PRAVI DOBITNI TIKET IAKO TIP NIJE PROŠAO
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