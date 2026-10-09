Idila na Vestfalenu: Kovač rekorder Milionera, dobija novi ugovor, Girasi u formi…

Na Vestfalenu su prezadovoljni Kovačevim radom, pa je pitanje vremena kada će sa nekadašnjim selektorom Hrvatske da bude produžena saradnja. Na kraju ove sezone je slobodan u izboru nove sredine.

“Imamo neverovatno poštovanje prema Niku Kovaču. Samo je pitanje vremena, to je jasno. Pošto nismo svi bili ovde tokom pauze za reprezentaciju, još uvek ima nekoliko razgovora koji treba da se obave, tako da zasad situacija ostaje otvorena“, najavio je Karsten Kramer, izvršni direktor Borusije.

20.30: (1,32) Dortmund (5,70) Verder (8,50) MOZZART RELAX

Kovač je u februaru 2025. godine zamenio Nurija Šahina kada su se Milioneri mučili i bili na sredini tabele. Oživeo je žuto-crne i doveo ih do Lige šampiona. Hrvat je osvojio najviše bodova u istoriji tima iz Severne Rajne-Vestfalije u prvih 50 mečeva. Sakupio je 107 poena, odnosno pobedio na 33 utakmice i srušio dosadašnji rekord Tomasa Tuhela, koji je imao dva boda manje. Poređenja radi, sadašnji selektor Nemačke Jirgen Klop osvojio je samo 86 bodova u prvih 50 utakmica na kormilu nekadašnjeg šampiona Evrope.

Tim iz Bremena je solidan, sakupio je sedam bodova i ne bi trebalo da brine oko opstanka. Sredina tabele je realan domet Verdera. U centru pažnje večerašnjeg dvoboja biće napadači – Seru Girasi kod domaćina i Niklas Filkrug, nekadašnji napadač Milionera, koji prvi put igra protiv bivšeg kluba od odlaska pre dve godine.

Girasi blista i ove sezone u napadu zajedno sa Portugalcem Silvom. Nekadašnji igrač Porta i Vulverhemptona je pohvalio saigrača:

„Igram bolje pored Girasija.“

Reprezentativac Gvineje je ove sezone dao dva gola, isto toliko asistencija, stvorio je čak sedam velikih šansi saigračima, a ima i najviše šuteva za Dortmund (13) na startu Bundeslige. Na 102 utakmice postigao je čak 64 pogodaka za žuto-crne.

Posle nekoliko sezona lutanja i lošije forme, Filkrug je oživeo karijeru u Bremenu. Postigao je već tri gola na četiri utakmice u Bundesligi.

“Veoma je važno za mene da igram u klubu gde imam glavnu ulogu. Stil igre je takođe donekle usmeren ka meni“, rekao je iskusni napadač.

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MOZZART RELAX: Tiket ti odmah postaje dobitan!

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Dortmund je u seriji od šest pobeda u svom hramu (četiri u Bundesligi i po jednu u Kupu Nemačke i Ligi šampiona), a mreža Milionera nije se zatresla na poslednje dve utakmice.

Od povrede se oporavio nemački reprezentativac, štoper Niko Šloterbek, koji bi trebalo da zauzme mesto u poslednjoj liniji tima. Girasiju će u napadu društvo praviti Silva i Nvaneri. Van stroja su i dalje Džan i Grk Konstantelijas, koga čeka bar još šest meseci pauze posle povrede ligamenata kolena. Mladi Grk Kostas Karecas je rovit i trebalo bi da počne meč s klupe. Gosti iz Bremena imaju veći broj povređenih igrača – nedostaju Top, Stage, Njinmah, Endijaje, Musa, Linen, Alvero i Agu.

Prošle sezone obe pobede ostvarila je četa žuto-crnih protiv tima sa severoistoka zemlje – na svom Vestfalenu sa 3:0, a u Bremenu sa 2:0. Na oba meča mrežu Verdera zatresao je Seru Girasi.

BUNDESLIGA – 5. KOLO

Petak

20.30: (1,32) Dortmund (5,70) Verder (8,50) MOZZART RELAX

Subota

15.30: (11,0) Augzburg (7,75) Bajern Minhen (1,20) MOZZART RELAX

15.30: (3,05) Majnc (3,60) Bajer Leverkuzen (2,25) MOZZART RELAX

15.30: (2,40) Union Berlin (3,50) Elverzberg (2,85) MOZZART RELAX

15.30: (1,45) Hofenhajm (5,00) Hamburger (6,75) MOZZART RELAX

15.30: (4,70) Paderborn (4,50) Štutgart (1,65) MOZZART RELAX

18.30: (1,60) RB Lajpcig (4,30) Ajntraht Frankfurt (5,20) MOZZART RELAX

Nedelja

15.30: (2,10) Keln (3,60) Menhengladbah (3,35) MOZZART RELAX

17.30: (1,70) Frajburg (3,70) Šalke (5,10) MOZZART RELAX

***kvote su podložne promenama