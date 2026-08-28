Igra mačke i miša u Portugalu: Sporting spakovao četiri komada za poluvreme, pa otaljavao posao

Obletao je Sporting oko gola Rio Avea svestan da bi greška mogla da se desi svakog trenutka, jer je domaćin bio jako nesiguran u pasu. Posle jedne od tih situacija, Gonsalveš je istrčao kontru, pronašao Katama, a reprezentativac Mozambika se upisao u strelce. Već tad je bilo jasno da ovde nema dileme ko će uzeti tri boda, bilo je nejasno kad će Sporting stati, a delovalo je da neće.

Pogotovo kad je palicu preuzeo Luis Suarez. Najbolji strelac Primeire iz prethodne sezone je odlično reagovao posle pogođene stative Katama i iz odbitka uspeo da zatrese mrežu. Sporting je bio rešen da potuče do nogu nejakog rivala koji je već posle pola sata izgledao kao da se predao. Imali ste utisak da je Sporting mogao da šutne bure puno vode, ono bi nekako pronašlo način da završi u golu. Još je domaćin imao sreće da ne pukne petarda pre kraja prvog dela kad je novajlija iz Brage Rodrigo Salasar prebacio gol iz dobre situacije.

Tad je bilo sreće za Rio Ave, ali minut kasnije - ne. Suarez opalio sa distance i krunisao savršeno poluvreme tima iz Lisabona. Drugo poluvreme je bilo čisto otaljavanje posla. Sporting je spustio gas i pokazao milost prema nejakom domaćinu. Kao da je i njima bilo žao što su bili onako surovi prema njima.