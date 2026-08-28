Rezzime dana (petak): Omanuli PSŽ i Groningen

ZAOKRUŽENO

MILAN - VENECIJA (tip 1, kvota 1,47) - rezultat 2:0

Istina, nije Milan u prva dva kola Serije A igrao protiv moćnih rivala, ali bez obzira na to, teško da je Ruben Amorim mogao da poželi bolji početak. I tu prvenstveno mislimo na rezultate, pre nego na utisak. Posle Torina, velikan sa San Sira pobedio je i Veneciju za maksimalnih 2/2 na startu sezone - 2:0.



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BAJERN - ŠTUTGART (tip 1, kvota 1,22) - rezultat 5:1

Nova sezona, stari običaji. Mirne duše može se konstatovati – u Nemačkoj ništa novo. Na prvu deluje da će Bajern nastaviti da zavodi red, samo što bi ove godine Vensan Kompani mogao da ponudi neke nove stvari navijačima, a da njegova mašinerija ostane ubitačna i podjednako ubojita, ako ne i opasnija no što je bila. Štutgart se na Alijanc areni proveo kao bos po trnju. Jedno poluvreme, pa i jače od toga imao je šta da kaže, znao je kako da se suprotstavi. Čak i pronašao način da rani Bajern, ali takva zverka je najopasnija i ne treba je čačkati. Upravo to je uradio i nastao je rusvaj u režiji Majkla Olisa i Alfonsa Dejvisa – 5:1 (1:0).

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RIO AVE - SPORTING (tip 2, kvota 1,35) - rezultat 0:4

Nekad je neverovatno sa kakvom lakoćom najjači timovi u Portugalu pobeđuju rivale u svojoj ligi. Imate utisak da mogu da im daje deset golova, ukoliko ih mine želja za tim. Jedan od tih timova je Sporting. Lavovi iz Lisabona su meta kritika od početka sezone. Pobede su tu, ali je igra daleko od zadovoljavajuće, čak su kiksnuli protiv Eštrele, međutim, večeras su rešili da se poigraju sa Rio Aveom (4:0).

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KRISTAL PALAS - MAN. SITI (tip 2, vkota 1,65) - rezultat 1:4

Skroz drugačiji od svega što se nudi, iskače iz šablona, kao da nije iz ovog vremena. Teško je oteti se tom utisku kada se priča o jednom od najboljih, ako ne i najboljem tehničaru današnjice. Da je malo disciplinovaniji – igrao bi više. Ali, isto tako, ne bi bio to što jeste, ne bi se tako igrao i podsećao nas kakav je fudbal bio i zašto je (bio) tako lep. Rajan Šerki sve vrati nekoliko dekada unazad kada nije bilo frljanja sa „bočnim koridorima“ i „bild-apom“, ali gledaocima oči jesu bile naparene.

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GENK - BEVEREN (tip 1, kvota 1,63) - rezultat 4:0

Strašna partija Genga protiv Beverena. Nema šta, domaćin je mnogo kvalitetniji tim, što je i pokazao na terenu. Genk je odigrao furiozno prvo poluvreme u kojem je sve rešio. Beveren je u prvih 45 minuta morao čak tri puta da vadi loptu iz mreže i bilo je jasno ko se pita za sve na ovom meču.

AL NASR - AL TAVON (tip 1, kvota 1,25) - rezultat 2:1

Čuvao Al Nasr prvo mesto, teško, ali čuva. Morao je aktuelni šampion da se pre znoji kako bi stigao do tri boda. Šta više, već na startu je usledio šok za favorita. Gosti su poveli u 11. minutu i utišali stadion. Al Nasr je izjednačio debelo u nadoknadi prvog poluvremena, a strelac je bio Samu Kosta, dok je gol odluke postigao u 50. minutu Krijstijano Ronaldo.

AL KALEJ - AL HILAL (tip 2, kvota 1,27) - rezultat 1:5

Nije imao nikakve šanse Al Kalej u okršaju sa favorrizovanim Al Hilalom. Gosti su bili osetno bolji i deklasirali domaćina. Al Hilal je postigao dva brza gola, potom je Al Kalej smanjio u 38. i to kao da je naljutilo Hilal. Teo Ernandez je u 40. minutu vratio plus dva i već tada je bilo jasno da će ovo biti ubedljiva pobeda za tim Sergeja Milinkovića Savića, koji je postigao drugi gol za Hilal.

KORK SITI - VEKSFORD (tip 1, kvota 1,35) - rezultat 2:0

Golovi su izostali u prvom poluvremenu, ali je u nastavku meča domaćin bio dominanta. Kor je načeo rivala u 48. minutu, a meč zatvorio drugim golom u 47. i tako upisao nova tri boda.

PRECRTANO

GRONINGEN - FORTUNA (tip 1, kvota 1,53) - rezultat 2:3

Groningen je ovu sezonu holandskog šampionata počeo sa dve pobede, a sada je vezao isto toliko poraza. Nekadašnji tim Dušana Tadića poražen je na svom terenu od Fortune, a u prvih 20 minuta viđen je pravi vatromet. Gosti su poveli u 12. minut, potom je domaćin izjednačio u 20 . Samo osam minuta kasnije Fortuna ponovo dolaui do prednosti i tako je ostalo do odlaska na poluvreme. Entoni Deskot je Fortuni u 72. doneo dva gole prednosti, dok je domaćin u finišu smanjio posle autogola, ali je to bilo sve.

LIL - PSŽ (tip 2, kvota 1,75) - rezultat 2:2

Ovi ljudi nisu normalni, neuništivi su. Ali, valjda su zato najbolji tim u Evropi. Neverovatno šta je Pari Sen Žermen uspeo da preživi drugu utakmicu zaredom. ne dajte njihovim protivnicima da imaju dva gola prednosti protiv njih. To nije prednost, nego kazna. Tako je bilo u prošlom kolu protiv Rena, tako je bilo večeras u Lilu. Stoglava aždaja Luisa Enrikea je nekako uspela da pobegne sa giljotine i sa dva gola u nadoknadi vremena dođe do boda - 2:2.

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