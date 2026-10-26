Najbolji igrač 13. kola Mozzart Bet Superlige: Milan Đoković, štoper, a golgeter

Kada je u drugom kolu postigao gol protiv Radničkog iz Niša i zaplakao na terenu zbog porodične tragedija koja se dogodila neposredno pre utakmice, cela Srbija je tugovala sa Milanom Đokovićem.

Prošlo je od tada 11 kola, a onda je Đoković ponovo pokazao da se dobro snalazi i u tuđem šesnaestercu. Protiv Partizana je bio strelac – dva puta. Štoper Čukaričkog je postigao oba gola u trijumfu Brđana nad crno-belima u Humskoj (2:0) i time naneo sedmi poraz Parnom valjku u ovoj sezoni. Može slobodno da se kaže da je Đoković kumovao i odlasku Saše Ilića sa klupe Partizana. Ali, to su problemi kluba iz Humske...