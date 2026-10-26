Najbolji igrač 13. kola Mozzart Bet Superlige: Milan Đoković, štoper, a golgeter
Vreme čitanja: 1min | pon. 26.10.26. | 13:06
Defanzivac Čukaričkog strelac oba gola za pobedu nad Partizanom
Kada je u drugom kolu postigao gol protiv Radničkog iz Niša i zaplakao na terenu zbog porodične tragedija koja se dogodila neposredno pre utakmice, cela Srbija je tugovala sa Milanom Đokovićem.
Prošlo je od tada 11 kola, a onda je Đoković ponovo pokazao da se dobro snalazi i u tuđem šesnaestercu. Protiv Partizana je bio strelac – dva puta. Štoper Čukaričkog je postigao oba gola u trijumfu Brđana nad crno-belima u Humskoj (2:0) i time naneo sedmi poraz Parnom valjku u ovoj sezoni. Može slobodno da se kaže da je Đoković kumovao i odlasku Saše Ilića sa klupe Partizana. Ali, to su problemi kluba iz Humske...
Izabrane vesti
Ne samo što je dao dva gola, što nije baš svakodnevica za centralne defanzivce, Đoković je pomogao svom timu da ne primi gol protiv Partizana. Dakle, odradio je fudbaler Čukaričkog dupli posao za svoj tim.
Zbog svega toga, Milan Đoković je proglašen za najboljeg igrača 13. kola Mozzart Bet Superlige. Konkurencija je bila tesna, u igru su bili i njegov kolega na golu Vladan Čarapić, kao i krilni napadač Novog Pazara Kahim Dikson, ali kao što rekosmo, ne događa se svaki dan da štoper dva puta matira protivničkog golmana.