Igrač manje, tri boda više: Pazarci bez isključenog Ljajića prošli kroz vrata raja
Vreme čitanja: 9min | ned. 08.11.26. | 15:12
Oba gola Lalatovićev tim postigao protiv Mladosti kada je imao desetoricu na terenu – 2:0
Želeo je trener Nenad Lalatović da njegovi momci na prvenstvenu mini pauzu odu sa 19 bodova, a posle isključenja kapitena Adema Ljajića u 31. minutu verovatno ni sa dva boda manjem zbiru ne bi "gledao u zube". Ipak, skupili su se Pazarci sa čovekom manje i na, za ovdašnje standarde, slabo popunjenom Gradskom stadionu zasluženo slavili protiv Mladosti - 2:0 (1:0).
Nije to bila fudbalska lepotica, na šta je sigurno uticao značaj bodova. Ima još mnogo do kraja osnovnog dela sezone, ali svaka greška udaljava od mesta među šest najboljih i plej-ofa. Ivan Davidović je pogodio na vreme i otvorio vrata raja, kroz koja je domaćina uveo Fejsal Mulić sa "kreča".
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Mirisalo je da će prvo poluvreme da protekne bez zanimljivog sadržaja, ali je temperatura podgrejana iza prilično dosadnih pola sata. Najpre u 31. minutu isključenje Adema Ljajića zbog udaranja Branka Jovičića nakon duela iniciranog od veziste gostiju, koji je kažnjen žutim kartonom, a samo šest minuta kasnije stigao je gol Davidovića za prednost Plavih.
I po isključenju Ljajića je aktivnije delovao Lalatovićev sastav. Dikson i Sadi su skrojili polupretnju u 33. minutu, ali je intervenisao Stamenković, da bi četiri minuta kasnije Davidović na parabolu asistenta iz vazduha Mulića pogodio mrežu rivala - 1:0.
Što se Pazara tiče, do odmora još akcija Diksona i Mulića za blok na Sadiju u 44. i udarac Mulića pod prečku, koji je bez većih problema rešio Stamenković.
Mladost je ostavila bled utisak na protivničkoj polovini, ali je dobila šansu i polušansu zahvaljujući greškama poslednje linije Plavih, u kojoj je Stefan Melentijević na iznenađenje mnogih zaigrao pre Ahmeda Hadžimujovića. Kiks Melentijevića u 17. minutu otvorio je kontru za Jovana Ćirića, čije je dodavanje za Vasila Tašovskog dovelo Miloja Prekovića u neprijatan položaj. Iskusni golman, koji je dobio priliku jer je Bogdan Matijašević pozajmljen od Mladosti bio onemogućen po slovu ugovora, izašao je kao pobednik, dok je Veljko Mirosavić kao alternativa za povređenog Tomislava Dadića otklonio opasnost ispred Petra Bojića neposredno pred pauzu.
I u nastavku se prvo javio Pazar. Kontinuirani napad u 50. minutu i šut Mulića pred gola, a onda između 54. i 56. minuta tri obećavajuće situacije za rezervistu Dragačevaca sa lepom karijerom kraj Jošanice Džona Merija Uzuegbunama. Nije bilo radosti za družinu Radovana Ćurčića u 54, 55. i 56. minutu. Uzvratili su Mulić i Dikson, kada se Jamajkanac nije proslavio iz povoljne pozicije.
Došao je trenutak konačne odluke: Dikson je iznudio penal u kontaktu sa Vukašinom Jovanovićem, a Mulić se upisao u strelce - 2:0.
Do kraja je Preković odbranio Ćiriću u 77. i Todosijeviću u 84. minutu, dok su Gadio u 78. i adut iz rezervnog sastava Skima Togbe u 83. mogli da trijumf Novog Pazara učine ubedljiviji.
Promašaj dana, ipak, ide na dušu Džonu Meriju, koji je u 89. minutu sa dva metra promašio ceo gol!
NOVI PAZAR - MLADOST 2:0 (1:0)
/Davidović 37, Mulić 69p/
Gradski stadion u Novom Pazaru.
Gledalaca: 2.000.
Sudija: Stanko Ostraćanin.
Crveni karton: Ljajić (Novi Pazar) u 31. minutu.
NOVI PAZAR (4-2-3-1): Preković 7 - Stanković 7, Melentijević 6, Marinković 6,5, Mirosavić 6,5 (80. Adžić -) - Davidović 7 (86. Petrović -), Gadio 6 - Sadi 6,5 (69. Togbe 6), Ljajić 5, Dikson 7 (86. Janković -) - Mulić 7 (70. Hadžimujović 6,5).
MLADOST (5-4-1): Stamenković 6,5 - Varjačić 5,5 (62. Teodosijević 6), Jovanović 5,5 (80. Krsmanović -), Ćirković 6, Andrić 6, Petrović 6 (62. Mladenović 6,5) - Marković 6, Tašovski 6, Jovičić 6 (49. Jovančić 6), Ćirić 6,5 - Bojić 5,5 (46. Meri Uzuegbunam ).
Igrač utakmice: Fejsal Mulić (Novi Pazar) 7.
MOZZART BET SUPERLIGA, 15. KOLO
Subota
Zemun - IMT 1:1 (0:0)
/Kalat 51 - Kasas 87/
Čukarički - Radnički Niš 2:1 (0:1)
/Jovanović 65, Miladinović 75 - Vidović 4/
Železničar - Radnički Kragujevac 3:1 (1:1)
/Pantović 26p, Ankeje 49, Pantović 92 – Milikić ag 16/
Nedelja
Novi Pazar - Mladost 2:0 (1:0)
/Davidović 37, Mulić 69p/
Radnik - OFK Beograd Mozzart Bet 2:1 (1:0)
/Spasić 43, David Stojanović 94 - Hord 86/
17.00 (1.25) Partizan (5.60) Mačva (11.0) - MOZZART RELAX
19.00 (3.80) Vojvodina (4.50) Crvena zvezda (1.80) - MOZZART RELAX
***Kvote su podložne promenama