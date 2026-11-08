Igrač manje, tri boda više: Pazarci bez isključenog Ljajića prošli kroz vrata raja

Mirisalo je da će prvo poluvreme da protekne bez zanimljivog sadržaja, ali je temperatura podgrejana iza prilično dosadnih pola sata. Najpre u 31. minutu isključenje Adema Ljajića zbog udaranja Branka Jovičića nakon duela iniciranog od veziste gostiju, koji je kažnjen žutim kartonom, a samo šest minuta kasnije stigao je gol Davidovića za prednost Plavih.

I po isključenju Ljajića je aktivnije delovao Lalatovićev sastav. Dikson i Sadi su skrojili polupretnju u 33. minutu, ali je intervenisao Stamenković , da bi četiri minuta kasnije Davidović na parabolu asistenta iz vazduha Mulića pogodio mrežu rivala - 1:0.

Što se Pazara tiče, do odmora još akcija Diksona i Mulića za blok na Sadiju u 44. i udarac Mulića pod prečku, koji je bez većih problema rešio Stamenković.

Mladost je ostavila bled utisak na protivničkoj polovini, ali je dobila šansu i polušansu zahvaljujući greškama poslednje linije Plavih, u kojoj je Stefan Melentijević na iznenađenje mnogih zaigrao pre Ahmeda Hadžimujovića. Kiks Melentijevića u 17. minutu otvorio je kontru za Jovana Ćirića, čije je dodavanje za Vasila Tašovskog dovelo Miloja Prekovića u neprijatan položaj. Iskusni golman, koji je dobio priliku jer je Bogdan Matijašević pozajmljen od Mladosti bio onemogućen po slovu ugovora, izašao je kao pobednik, dok je Veljko Mirosavić kao alternativa za povređenog Tomislava Dadića otklonio opasnost ispred Petra Bojića neposredno pred pauzu.

I u nastavku se prvo javio Pazar. Kontinuirani napad u 50. minutu i šut Mulića pred gola, a onda između 54. i 56. minuta tri obećavajuće situacije za rezervistu Dragačevaca sa lepom karijerom kraj Jošanice Džona Merija Uzuegbunama. Nije bilo radosti za družinu Radovana Ćurčića u 54, 55. i 56. minutu. Uzvratili su Mulić i Dikson, kada se Jamajkanac nije proslavio iz povoljne pozicije.

Došao je trenutak konačne odluke: Dikson je iznudio penal u kontaktu sa Vukašinom Jovanovićem, a Mulić se upisao u strelce - 2:0.