Radnik bi se borio za titulu kada bi se igralo samo u Surdulici

Da nije bilo uzbudljive završnice morali bismo da konstatujemo da je njegov pad koncentracije u finišu prvog poluvremena odlučio pobednika. Jeste šut veziste Radnika Miloša Spasića bio nezgodan, lopta je odskočila ispred 19-godišnjeg Užičanina, ali mogao je talentovani golman u toj situaciji i bolje da reaguje.

Na kraju, zaslužio je tim Zorana Rendulića ovakav rasplet. Jer, do same završnice su imali vođstvo i delovalo je da kontrolišu meč, međutim jedna savršena akcija Romantičara uzrokovala je da umalo dođe do podele bodova. Itan Hord je u 86. minutu postigao lep pogodak, vratio je OFK Beograd u život i sklonio pažnju sa talentovanog golmana Crvene zvezde na pozajmici na Karaburmi.

Nije uspeo da skrene loptu dovoljno, ona je završila u mreži. Ostao je Draškić na samo dve utakmice od početka sezone na kojoj nije savladan.

U takvoj situaciji kada Radnik povede na svom terenu protivniku postaje neuporedivo teže. Jedina ekipa koja je do ovog vikenda uspela da nadoknadi minus u Surdulici ove sezone bio je Partizan, i to uz mnogo sreće je izvukao 4:4. Sada i OFK Beograd može da se pohvali tim uspehom.

Da ništa od toga nije čudno za tim koji trenira Zoran Rendulić videli smo ovog popodneva. Jer, Romantičari su bolje otvorili utakmicu dok je Serhio Penja bio raspoložen da razigrava saigrače. Već u petom minutu je Jakube Silue pobegao Milošu Popoviću, posle savršenog dodavanja Peruanca šutirao, ali je Stefan Ranđelović bio dobro postavljen i odbranio je udarac iz ne baš lakog ugla. Imao je Silue i kasnije dobre šanse, jednom nije izbegao ofsajd zamku kada je bilo baš opasno, a jednu solidnu priliku u tom delu meča je propustio i reprezentativac Gibraltara Tidžej de Bar.

Međutim, kako je vreme odmicalo Radnik je preuzimao kontrolu. Jedan gol domaćih je poništen kazahstanskom vezisti Otabeku Šukurovu, zbog malog ofsajda, a kasnije su pretili i Emanuel Kvarši i Martin Novaković. Zato, iako Spasićev gol nije došao iz neke fenomenalne akcije, praktično iznenada se našao u šansi da šutira, vođstvo domaćina bilo je zasluženo.

U drugom delu se sve svodilo uglavnom na jalove pokušaje Beograđana da preskoče odbrambeni bedem. Čak je u nekoliko situacija bliži bio Radnik drugom golu. Uglavnom je domaćin pretio na sličan način, šutevima iz zone oko šesneasterca. Dvaput je Martin Novaković pokušao, posle kombinacija sa Vukašinom Bogdanovićem, ali u oba navrata je Draškić sjajno intervenisao.

Da ne prođe dosadno postarali su se gosti u pomenutom 86. minutu. Luka Zarić dobio loptu na levom krilu, pronašao u sredini Aleksu Vasilića, a on iz prve odložio do Itana Horda. Amerikanac se baš lepo snašao i savladao nemoćnog Ranđelovića.