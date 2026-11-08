Radnik bi se borio za titulu kada bi se igralo samo u Surdulici
Vreme čitanja: 6min | ned. 08.11.26. | 15:03
Surduličani u dramatičnoj završnici savladao OFK Beograd Mozzart Bet sa 2:1 (1:0), golom Davida Stojanovića u 93. minutu
Kada bi se važili samo bodovi osvojeni na domaćem terenu Radnik iz Surdulice bi se borio za titulu u Mozzart Bet Superligi! Nepobediv je na jugu Srbije, a to je potvrdio i ove nedelje u okviru 15. kola. Savladao je OFK Beograd Mozzart Bet sa 2:1 (1:0) i tako ostao jedna od tri ekipe (uz Crvenu zvezdu i Vojvodinu) koje još nisu izgubile kod kuće.
Uz mnogo sreće, u poslednjem minutu nadoknade vremena Radnik je došao do šeste pobede u sezoni, a pete u Surdulici. Junak je postao štoper David Stojanović, koji se najbolje snašao u gužvi posle kornera izvedenog u 93. minutu, uspeo je da uputi šut koji mladi golman Vuk Draškić jednostavno nije mogao da zaustavi.
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Na kraju, zaslužio je tim Zorana Rendulića ovakav rasplet. Jer, do same završnice su imali vođstvo i delovalo je da kontrolišu meč, međutim jedna savršena akcija Romantičara uzrokovala je da umalo dođe do podele bodova. Itan Hord je u 86. minutu postigao lep pogodak, vratio je OFK Beograd u život i sklonio pažnju sa talentovanog golmana Crvene zvezde na pozajmici na Karaburmi.
Da nije bilo uzbudljive završnice morali bismo da konstatujemo da je njegov pad koncentracije u finišu prvog poluvremena odlučio pobednika. Jeste šut veziste Radnika Miloša Spasića bio nezgodan, lopta je odskočila ispred 19-godišnjeg Užičanina, ali mogao je talentovani golman u toj situaciji i bolje da reaguje.
Nije uspeo da skrene loptu dovoljno, ona je završila u mreži. Ostao je Draškić na samo dve utakmice od početka sezone na kojoj nije savladan.
U takvoj situaciji kada Radnik povede na svom terenu protivniku postaje neuporedivo teže. Jedina ekipa koja je do ovog vikenda uspela da nadoknadi minus u Surdulici ove sezone bio je Partizan, i to uz mnogo sreće je izvukao 4:4. Sada i OFK Beograd može da se pohvali tim uspehom.
Da ništa od toga nije čudno za tim koji trenira Zoran Rendulić videli smo ovog popodneva. Jer, Romantičari su bolje otvorili utakmicu dok je Serhio Penja bio raspoložen da razigrava saigrače. Već u petom minutu je Jakube Silue pobegao Milošu Popoviću, posle savršenog dodavanja Peruanca šutirao, ali je Stefan Ranđelović bio dobro postavljen i odbranio je udarac iz ne baš lakog ugla. Imao je Silue i kasnije dobre šanse, jednom nije izbegao ofsajd zamku kada je bilo baš opasno, a jednu solidnu priliku u tom delu meča je propustio i reprezentativac Gibraltara Tidžej de Bar.
Međutim, kako je vreme odmicalo Radnik je preuzimao kontrolu. Jedan gol domaćih je poništen kazahstanskom vezisti Otabeku Šukurovu, zbog malog ofsajda, a kasnije su pretili i Emanuel Kvarši i Martin Novaković. Zato, iako Spasićev gol nije došao iz neke fenomenalne akcije, praktično iznenada se našao u šansi da šutira, vođstvo domaćina bilo je zasluženo.
U drugom delu se sve svodilo uglavnom na jalove pokušaje Beograđana da preskoče odbrambeni bedem. Čak je u nekoliko situacija bliži bio Radnik drugom golu. Uglavnom je domaćin pretio na sličan način, šutevima iz zone oko šesneasterca. Dvaput je Martin Novaković pokušao, posle kombinacija sa Vukašinom Bogdanovićem, ali u oba navrata je Draškić sjajno intervenisao.
Da ne prođe dosadno postarali su se gosti u pomenutom 86. minutu. Luka Zarić dobio loptu na levom krilu, pronašao u sredini Aleksu Vasilića, a on iz prve odložio do Itana Horda. Amerikanac se baš lepo snašao i savladao nemoćnog Ranđelovića.
Ipak, Surduličani nisu pristali da dele bodove. Krenuli su ofanzivnije po drugi gol i to im se isplatilo. Izborili su korner, posle centaršuta Novakovića se odlično snašao štoper Stojanović i izrastao u junaka utakmice.
Jedina stvar koja će zabrinuti Rendulića posle ovog meča je povreda Emanuela Kvaršija u prvom poluvremenu. Posle jednog duela je povredio kuk i morao je da napusti teren. Videćemo u narednim danima koliko je ta povreda ozbiljna.
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Radnik je sada došao do 23. boda i šeste pozicije na tabeli, poslednje koja vodi u plej-of. Dobar učinak, ali on je još bolji kada bismo gledali samo bodove osvojene kod kuće. Radnik ih ima 18. i četvrti je na toj tabeli, sa tri poena manje od lidera Crvene zvezde.
S druge strane OFK Beograd je ostao na 11 bodova i u zoni ispadanja. Najbliži tim na tabeli i prvi iznad crte Partizan ima šest više...
RADNIK SURDULICA – OFK BEOGRAD MOZZART BET 2:1 (1:0)
/Spasić 43, Stojanović 90+3 – Hord 86/
Stadion: Gradski (Surdulica)
Sudija: Milan Stefanović
Žuti Kartoni: Pejović, Bogdanović, Žunić, Jovanović (Radnik), Ado, Vukičević, Rodić (OFK Beograd)
RADNIK (4-2-3-1): Ranđelović 6 – Lazić 6,5, Stojanović 7, Popović 6, Sonja 6 (od 46. Žunić) – Šukurov 6, Pejović 6 (od 58. Abubakar) – Kvarši 6 (od 37. Jovanović 6), Novaković 6,5, Spasić 6,5 (od 77. Jovanović) – Bogdanović 6
OFK BEOGRAD MOZZART BET (4-4-2): Draškić 5,5 – Stojković 6, Vukičević 5,5, Maraš 5,5 (od 76. Rodić), Despotovski 6 – Šljivić 5,5 (od 72. Vasilić 6,5), Penja 6, Ado 6 (od 57. Zarić 6), Ture 5,5 – De Bar 6 (od 72. Aderodžu), Silue 5,5 (od 72. Hord 6,5)
Igrač utakmice: David Stojanović (Radnik) 7
MOZZART BET SUPERLIGA, 15. KOLO
Subota
Zemun - IMT 1:1 (0:0)
/Kalat 51 - Kasas 87/
Čukarički - Radnički Niš 2:1 (0:1)
/Jovanović 65, Miladinović 75 - Vidović 4/
Železničar - Radnički Kragujevac 3:1 (1:1)
/Pantović 26p, Ankeje 49, Pantović 92 – Milikić ag 16/
Nedelja
Radnik – OFK Beograd Mozzart Bet 2:1 (1:0)
/Spasić 43, Stojanović 90+3 – Hord 86/
Novi Pazar – Mladost 2:0 (1:0)
/Davidović 37, Mulić 69pen/
17.00 (1.25) Partizan (5.60) Mačva (11.0) - MOZZART RELAX
19.00 (3.80) Vojvodina (4.50) Crvena zvezda (1.80) - MOZZART RELAX
***Kvote su podložne promenama