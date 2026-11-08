Vanja servirao na tacni za Alegrijevo 'veštačko disanje' - De Brujne promašio (VIDEO)

Puno bolji prvi deo utakmice odigrali su Rimljani, stekli prednost pogotkom Davidea Fratezija u 28. minutu, da bi već od tog momenta počeli da popuštaju i prepuštaju konce igre domaćinu. Nije Napoli imao sreće da izjednači do kraja tog dela igre, no u nastavku sve je došlo na naplatu. Čak se može reći da je domaćin daleko više zaslužio ceo plen, nego Lacio ovaj bod.

Ono što je karakterisalo Gatuzovu ekipu u prethodnom periodu - energičnost, odlučnost, pa i zavidan nivo kreacije u poslednjoj trećini - gotovo da je u potpunosti iščezlo u drugom poluvremenu meča na Maradoni. Ponajviše zahvaljujući Hristosu Mandasu, koji je sakupio čak šest odbrana, Lacijali mogu da zahvale na tome što se kući vraćaju neporaženi.

Odlično izdanje s druge strane imao je i srpski reprezentativac Vanja Milinković Savić, ali njegova nesreća leži u tome što će sve vezano za ovaj meč (iz perspektive Napolitanaca) ostati u drugom planu narednih dana, iščekujući kakve će poteze povući Aurelio De Laurentis.

Maks Alegri potrošio je i suviše kredita. Veliki gazda u nagovestio je neke stvari otkazivanjem jučerašnje konferencije za medije iskusnog stručnjaka samo deset minuta pre nego što je počela, pa mnogi s pravom veruju da bi tokom reprezentativne pauze u Napulj mogu da stigne novi trener.