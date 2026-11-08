Vanja servirao na tacni za Alegrijevo 'veštačko disanje' - De Brujne promašio (VIDEO)
Vreme čitanja: 15min | ned. 08.11.26. | 15:01
Lacio 'visio', ali uspeo da odnese bod iz Napulja
Zakočio i Lacio. Nije poraz, nije neuspeh odigrati nerešeno u Napulju, međutim činjenica stoji da je prekinut skoro dvomesečni niz pobeda Nebeskoplavih u Seriji A (1:1), odnosno da će Inter i Komo imati večeras šansu da priđu lideru; baš kao i da je drugo poluvreme bilo jedno od slabijih ove jeseni u izvedbi čete Đenara Gatuta. Ponovićemo: nije loše uzeti bod na vrućem gostovanju na jugu Italije, pa opet, imajući u vidu u koliko je teškom trenutku četvorostruki šampion, nema sumnje da su u prestoničkom klubu bili uvereni da mogu da nastave seriju trijumfa.
Posebnu nadu podgrevala je novija tradicija. Četiri puta zaredom Lacio je slavio protiv ovog rivala na njegovom terenu, a na poslednje dva susreta ni gol nije primio...
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Puno bolji prvi deo utakmice odigrali su Rimljani, stekli prednost pogotkom Davidea Fratezija u 28. minutu, da bi već od tog momenta počeli da popuštaju i prepuštaju konce igre domaćinu. Nije Napoli imao sreće da izjednači do kraja tog dela igre, no u nastavku sve je došlo na naplatu. Čak se može reći da je domaćin daleko više zaslužio ceo plen, nego Lacio ovaj bod.
Ono što je karakterisalo Gatuzovu ekipu u prethodnom periodu - energičnost, odlučnost, pa i zavidan nivo kreacije u poslednjoj trećini - gotovo da je u potpunosti iščezlo u drugom poluvremenu meča na Maradoni. Ponajviše zahvaljujući Hristosu Mandasu, koji je sakupio čak šest odbrana, Lacijali mogu da zahvale na tome što se kući vraćaju neporaženi.
Odlično izdanje s druge strane imao je i srpski reprezentativac Vanja Milinković Savić, ali njegova nesreća leži u tome što će sve vezano za ovaj meč (iz perspektive Napolitanaca) ostati u drugom planu narednih dana, iščekujući kakve će poteze povući Aurelio De Laurentis.
Maks Alegri potrošio je i suviše kredita. Veliki gazda u nagovestio je neke stvari otkazivanjem jučerašnje konferencije za medije iskusnog stručnjaka samo deset minuta pre nego što je počela, pa mnogi s pravom veruju da bi tokom reprezentativne pauze u Napulj mogu da stigne novi trener.
Slaba je uteha Alegriju to što je Napoli na momente u drugom poluvremenu izgledao kako bi trebalo, zapravo kako on priželjkuje. Samo dve pobede u mesec dana premalo je za klub takvih ambicija. Otuda će 'seča' teško biti izbegnuta.
Jedan od onih što ih možemo smatrati De Laurentisovim 'saučenikom' (ukoliko do otkaza dođe) sigurno je veteran i prva zvezda Napolija Kevin De Brujne. Propustio je Belgijanac idealnu priliku u 59. minutu, i to na prelep pas Milinković Savića, dug sedamdesetak metara. Da je pogodio, možda bi Algeri dobio 'veštačko disanje'. Ovako...
Naravno, nije De Brujne jedini podbacio danas. U smiraj prvog dela Rasmus Hojlund se nije dobro snašao pred golom Lacija, priliku da donese preokret imao je takođe Skot Mektomini, pa potom i Matijas Olivera.
Kao poslednja nada iznad prečke prohujala je lopta nakon makazica Mektominija u 88. minutu.
Jednu od boljih prilika za goste imao je Josip Šutalo, bila je još rana faza meča, rezultat 0:0, kada SMS još jednom istakao...
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SERIJA A - 11. KOLO
Petak
Venecija - Udineze 2:1 (0:0)
/Bašić 53, Perez 65 - Moreno ag 57/
Subota
Kaljari – Frozinone 1:0 (1:0)
/Adopo 38/
Torino – Leče 1:1 (0:0)
/Gasper 60ag – Endri 73/
Parma - Bolonja 1:2 (0:0)
/Siero 81 pen - Teat 53, Orsolini 72 pen/
Roma - Sasuolo 3:0 (2:0)
/Ermoso 27, Valukievic 30 ag, Mora 58/
Nedelja
Napoli - Lacio 1:1 (0:1)
/Pedrasa 48ag - Fratezi 28/
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