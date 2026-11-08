Đoan Penjaroja: Morali smo bolje u odbrani

Partizan Mozzart Bet ostao je na maksimalnom učinku u ABA ligi!

Crno-beli su znatno teže nego što se očekivalo savladali Studentski centar. Parni valjak je tek u finišu slomio otpor rivala i došao do trijumfa

"Srećan sam zbog pobede. Jasno je da je ovo bila teška utakmica za nas posle Evrolige. Imali smo problema sa kontrolom. Znamo da moramo da imamo više energije i fokusa. Moramo da budemo bolji, delimo lopte i čvršće u odbrani, pogotovo u prvom poluvremenu", rekao je Đoan Penjaroja.