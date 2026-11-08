Đoan Penjaroja: Morali smo bolje u odbrani
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Vreme čitanja: 1min | ned. 08.11.26. | 15:13
Najbitnije je da su crno-beli pobedili pred Baskoniju
Partizan Mozzart Bet ostao je na maksimalnom učinku u ABA ligi!
Crno-beli su znatno teže nego što se očekivalo savladali Studentski centar. Parni valjak je tek u finišu slomio otpor rivala i došao do trijumfa
"Srećan sam zbog pobede. Jasno je da je ovo bila teška utakmica za nas posle Evrolige. Imali smo problema sa kontrolom. Znamo da moramo da imamo više energije i fokusa. Moramo da budemo bolji, delimo lopte i čvršće u odbrani, pogotovo u prvom poluvremenu", rekao je Đoan Penjaroja.
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Trener Podgoričana Petar Mijović mogao je da bude zadovoljan igrom, ali ne i rezultatom.
"Čestitam Partizanu na pobedi, a mi smo bili ravno pravni nekih 35 i više minuta. Na kraju je presudio šut za tri poena. Zadovoljan sam igrom i nalazimo se u jednoj čudnoj situaciji sa porazima, pogotovo posle onog šokantnog u prošlom kolu. Partizan izgleda dobro u ABA ligi i Evroligi i želim mu da tako nastavi", rekao je šef struke Podgoričana.
Partizan Mozzart Bet u sredu od 20.45 očekuje okršaj Evrolige protiv Baskonije.