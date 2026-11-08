Moglo je lakše, ali pobeda se piše: Partizan se mučio, pa trojkama slomio Podgoričane

Ono što Partizanu ne ide na ruku jeste pristup tokom prvog poluvremena. Evidentno odbrana i agresivnost nisu bili na potrebnom nivou, što pokazuje gotovo 50 primljenih poena. Tako nešto ne može da se ponovi u sredu protiv Baskonije. Imao je Parni valjak sasvim solidan šut sa distance koji se na kraju ispostavio kao presudan. Penjarojin tim je upravo u završnici na krilima pogodaka ovog popodneva vrlo dobrog Roberta Frenksa, Itana Tompsona, Alesandra Pajole i ostalih na kraju slomio otpor Studentskog centra i pobedonosno najavio okršaj sa Baskonijom. Da su domaćini imali tokom čitavog meča pristup kao u poslednjih pet minuta, verovatno bi sve mnogo ranije bilo rešeno. Ipak, najbitnije je da se evroligaški okršaj u sredu dočeka u pobedničkom raspoloženju.

Najefikasniji u redovima pobednika bili su Robert Frenks sa 16 poena i Itan Tompson sa 13. Na drugoj strani najviše se istakao Džejri Dejvis koji je sa 17 poena bio najefikasniji na obe strane.

Crno-beli su izuzetno loše počeli utakmicu. Nije bilo agresivnosti u odbrani, dok je napad delovao prilično tromo. Gosti su vrlo brzo napravili dvocifrenu razliku na krilima Antonija Jordana. Konsolidovao se Partizan Mozzart Bet u jednom momentu. Usledila je serija trojki i prilazak na dva poseda zaostatka, ali je domaćin po novo stao. Studentski centar je još jednom dobio priliku da se rastrči i vrati na dvocifreni razliku sa kojom se ušlo u drugih 10 minuta.

Delovalo je kao da koševi Itana Tompsona sa distance mogu da pokrenu Parni valjak, ali je gost i pored dobre odbrane u nekoliko navrata uspeo da pogodi teške šuteve i održi veliku razliku. Defanzivni intenzitet se povećao sa ulaskom Alesandra Pajole, dok je Partizan izgledao mnogo bolje kada je počeo da dobija poene iz reketa.

Domaćin se približio na minus pet posle trojke Arijana Lakića na pet minuta do odlaska n poluvreme i postalo je jasno da je Penjarojin tim podigao radnu temperaturu. Crno-beli su konačno poveli posle nove trojke Tompsona i polaganja Vanje Marinkovića, ali rezultatski plus nije dugo trajao. Studentski centar bolje je finiširao i stigao do plus pet na velikom odmoru.

Znatno čvršće ušlo se u nastavak, gde su i jedni i drugi morali prilično da rade kako bi došli do poena. Gost je počeo da muči Partizan sa ofanzivnim skokom. Ubrzala se igra, a crno-belima je i te kako prijao otvoren teren. Brzopotezno su Frenks, Marinković i Lamar Stivens ponovo doveli domaćina u egal. Ono što je bilo evidentno u ovim momentima meča jeste manjak komunikacije i nejednak kriterijum između sudija, te su često pokazivali različite odluke za potpuno istu situaciju. Gosti su se zaista lavovski držali, imali čak neke odlične poteze poput kucanja u kontri Džejrija Dejvisa, te je Studentski centar nekako čuvao plus na svojoj strani. Podigla se atmosfera posle trojke Frenksa uz faul i crno-beli su po ko zna koji put došli u situaciju da pređu u vođstvo. Usledila je nekolicina pogodaka sa obe strane i potpuni egal pred završnih 10 minuta.

Razigrao se Lamar Stivens na početku završnog perioda i dobrim potezima doveo crno-bele na dva poseda prednosti. Međutim, nije još ništa bilo gotovo jer je rival i dalje bio u utakmici. Ipak, posle trojke Antonija Rivsa, te poena iz ofanzivnog skoka crno-beli su otišli na plus devet i dalo se naslutiti da su ovo momenti u kojima se lomi pitanje pobednika. Šute je napravio prevagu u finišu i održao crno-bele na maksimalnom učinku u regionalnom karavanu.

ABA liga, Grupa B, 7. kolo

PARTIZAN MOZZART BET - SC DERBI

(16:25, 26:22, 22:17)

Dvorana: Hala sportova Ranko Žeravica

Sudije: Haris Bijedić, Vladimir Mihailovik, Peter Gacik

Partizan Mozzart Bet: Olman 5, Tompson 13, Nakić 7, Franks 16, Marinković 6, Tanasković 10, Stivens 7, Rivs 11, Lakić 3, Pajola 6, Lovernj 8.

SC Derbi: Radović 2, Jordano 9, Radošić 3, Pavlićević 3, Anđušić 6, Pavićević 7, Šaranović 6, Pen 2, Popović 3, Dejvis 17, Karuters 6, Uskoković 16.

ABA LIGA, 7. KOLO

Četvrtak

Spartak - Zadar 67:51

/Omić 11 - Ilić, Ros 15/

Subota

Krka - Igokea - 73:67

/Mahkovic 26 - Kovačević 13/

Mozzart - Cedevita Olimpija 71:85

/Novak 14 - Škara, Hart, Kovan 16/

FMP - Budućnost 73:76

/Rebrača 28 - Molinar 19/

Ilirija - Beč 60:74

/Murić 13 - Šerfild 20/

Nedelja

Kluž - Bosna 91:93

/Plavšić 15 - Peri 19/

Partizan Mozzart Bet - SC Derbi 92:80

/Frenks 16 - Dejvis 17/

Ponedeljak

18.00: Crvena zvezda - Slovan Bratislava

19.00: Široki - Cibona

20.00: (11,0) Mega (27,0) Dubai (1,05)

***KVOTE SU PODLOŽNE PROMENAMA***

