Srbi i Hrvat namučili Barsu, slavljenik Brizuela je ponovo spasavao; problem sa Panterom

Barselona je upisala sedmu uzastopnu pobedu u svim takmičenjima, odnosno treću u nizu u španskom prvenstvu, mada je ekipa Aleksandra Sekulića morala ozbiljno da se pomuči protiv jednog od najprijatnijih iznenađenja dosadašnjeg dela sezone. Breogan je pokazao zbog čega je u prethodnih šest kola čak pet puta ubacivao više od 100 poena, a ozbiljan otpor Kataloncima pružio je zahvaljujući odličnoj timskoj igri i raspoloženim pojedincima, među kojima su bili srpski košarkaši Aleksandar Aranitović i Mihajlo Andrić , kao i hrvatski centar Danko Branković .

Dario Brizuela očigledno uživa u ulozi čoveka koji rešava neizvesne utakmice Barselone. Samo tri dana pošto je sa 22 poena i odlučujućim košem srušio Hapoel u Evroligi, španski reprezentativac ponovo je preuzeo odgovornost kada je njegovom timu bilo najpotrebnije. Ovog puta protiv izuzetno neugodnog Breogana, koji je dugo pretio da odnese pobedu iz Blaugrane, ali je na kraju morao da čestita favoritu – 99:91 (23:20, 16:20, 30:30, 30:21).

Brizuela je na svoj 32. rođendan ubacio 16 poena, uz tri asistencije, a najvažniji pogodak sačuvao je za završnicu. Pri rezultatu 81:81, kada je utakmica već ušla u poslednjih pet minuta, pogodio je trojku koja je pokrenula odlučujuću seriju domaćina. Usledili su koševi Tajrisa Martina i Đoela Pare, a zatim još jedna trojka Pare za 91:83, čime je Barselona konačno uspela da slomi otpor gostiju. Bolan rasplet utakmice za Breogan, koji je tokom velikog dela susreta držao kontrolu nad rezultatom. Tim Luisa Kasimira nije se uplašio favorizovanog protivnika, a prvu ozbiljniju poruku poslao je već u završnici uvodne četvrtine, kada je Aranitović trojkom smanjio zaostatak na samo poen (19:18). Početak drugog perioda doneo je još bolju igru gostiju. Breogan je serijom 17:6 potpuno preokrenuo situaciju, uz nekoliko izuzetno teških šuteva sa distance i odličnu saradnju spoljne i unutrašnje linije. Aranitović je nastavio da pogađa, Dominik Mavra sjajno organizovao napade, dok je Danko Branković koristio prostor u reketu i atraktivnim zakucavanjima pravio velike probleme centrima Barselone.

Hrvatski reprezentativac odigrao je veoma dobru utakmicu protiv Džoša Niba i Oleka Balcerovskog, a naročito je bio opasan u situacijama kada je dobijao loptu blizu obruča. Sa 15 poena bio je najefikasniji igrač Breogana zajedno sa Tevinom Braunom, a njegova fizička igra predstavljala je jedan od najvećih problema za domaći sastav. Breogan je sredinom drugog perioda vodio sa 37:29, dok je na veliki odmor otišao sa minimalnom prednošću – 40:39. Dodatni problem za Barselonu nastao je kada je Kevin Panter, posle nezgodnog pada tokom borbe za loptu, morao da napusti parket. Amerikanac se više nije vraćao u igru, pa je Sekulić drugo poluvreme morao da organizuje bez jednog od svojih najvažnijih napadača. Tokom utakmice povredio se i Tosan Evbuomvan, što je izazvalo dodatnu zabrinutost u katalonskom klubu, posebno zbog predstojećeg gostovanja Panatinaikosu u Evroligi.

Breogan je nastavio da koristi probleme domaćina i početkom treće četvrtine stigao do prednosti od 50:43, ponovo uz značajan doprinos Brankovića. Međutim, tada je Balcerovski počeo da donosi neophodnu čvrstinu i poene u reketu Barselone. Poljski centar je sa nekoliko dobrih poteza vratio svoj tim u utakmicu, a košem uz dodatno slobodno bacanje doneo mu i vođstvo od 55:52. Ipak, gosti nisu dozvolili da ih taj preokret poremeti. Nastavili su da igraju brzo, koristeći svaku priliku za tranziciju, dok su Aranitović i Mavra održavali napadački ritam. Srpski bek je još jednom pogodio sa distance, pa je Breogan u poslednjih deset minuta ušao sa poenom prednosti – 70:69. Breogan je i u poslednjoj četvrtini dugo uspevao da parira Barseloni. Štaviše, sve do rezultata 81:81 bilo je potpuno neizvesno ko će izaći kao pobednik, ali se tada ponovo pojavio Brizuela. Baš kao protiv Hapoela u Sofiji, kada je hladnokrvno realizovao poslednji napad za pobedu od 93:90, španski bek je pronašao način da napravi razliku u najvažnijem trenutku. Njegova trojka otvorila je put Barseloni, koja je potom mnogo bolje koristila svoje napade, dok je Breogan u nekoliko navrata propustio priliku da održi rezultatski priključak. Iako su se gosti još jednom približili na tri poena zaostatka (91:88), domaćin je sačuvao prednost i upisao važan trijumf. Aranitović je susret završio sa devet poena, a njegove trojke imale su značajnu ulogu u trenucima kada su gosti preuzimali inicijativu. Mihajlo Andrić je za nešto više od 25 minuta zabeležio sedam poena, tri skoka i jednu asistenciju, pruživši doprinos na obe strane terena.

Pored Brizuele, Barselonu je predvodio Đoel Para sa 16 poena, Balcerovski je dodao 14, Džastin Robinson 13, a Olivije Enkamua 11. Posebno dobru partiju pružio je Tajris Martin sa deset poena, deset skokova i pet asistencija, uz indeks korisnosti 22. Na drugoj strani, uz Brankovića i Brauna sa po 15 poena, istakli su se Mavra sa 12 i Rasir Bolton sa 11 poena i sedam asistencija. I košarkaši Valensije morali su dobro da se preznoje da bi slavili na gostovanju San Pablo Burgosu. Valensija je u Burgos stigla na kraju naporne turneje, sa četiri gostovanja u razmaku od deset dana, ali je domaćin učinio sve da poslednja stanica bude i najneugodnija. Na kraju su gosti slavili rezultatom 100:91, uz po 15 poena Armonija Bruksa i Dilana Osetkovskog, te poen manje Ti Džej Šortsa koji je imao i 10 asistencija! Ipak, susret je obeležio bek domaćeg sastava - Čejs Audidž. Momak rođen u Njujorku, ali korenima iz Jamajke odigrao je daleko najbolju utakmicu od početka sezone i sa 26 poena bio ubedljivo najefikasniji igrač susreta. Za gotovo 26 minuta na parketu iz igre je šutirao 10/21, od čega 6/13 sa distance.