Franks: Nebo je granica, samo da se svi oporave

Kako vidiš utakmice u ABA ligi?

"Da, jasno je da u ABA ligi svi izlaze na teren protiv nas sa željom da nam zadaju najjači udarac i daju svoj maksimum. Obe ekipe su izuzetno takmičarski nastrojene, tako da moraš izaći na parket, boriti se i, što je najvažnije, igrati dobru odbranu".

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A, kako si zadovoljan svojom ulogom?

"Mislim da je moja uloga kao „streč četvorke“ u timu da širim teren, brzo donosim odluke kada dobijem loptu i, što je najvažnije, da igram odbranu".

Ovde si dve nedelje, šta možeš da kažeš o atmosferi?

"Bilo je neverovatno. Atmosfera je ludačka. Kao što sam već rekao, mislim da imamo najbolje navijače u Evroligi, tako da ovo nije bilo ništa manje od onoga što sam očekivao — bilo je sjajno. Sve je prepuno strasti — navijači, čitava zajednica, igrači, treneri... Sve je nekako stvarno i iskreno. Tako bih to opisao, potpuno je autentično, a u isto vreme predivno. Mislim da je sve ovo veoma motivišuće. Kao takmičar, ali i kao novi igrač u ekipi, želiš da uđeš u igru i pokažeš se u najboljem svetlu. Takmičarski sam nastrojen i zato svaki put želim da izađem na teren i dam svoj maksimum".

Koji su dometi crno-belih?

"Smatram da nemamo gornju granicu i da nam su dometi neograničeni. Kada se svi zdravstveno oporavimo i počnemo da igramo našu prepoznatljivu košarku, samo nam je nebo granica. Trener radi sjajan posao za sada, a isto važi i za igrače. Najvažnije je da sklopimo sve kockice i da, pre svega, budemo zdravi".