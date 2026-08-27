(©Starsport)
(©Starsport)

Bukumira završio sa Kragujevcem i seli se u Kruševac

Vreme čitanja: 1min | čet. 27.08.26. | 12:54

Mladi vezista potpisao za Napredak

Posle četiri godine staža u mlađim kategorijama i A timu Radničkog iz Kragujevca, Nikola Bukumira je skinuo crveni dres i vratio opremu u ekonomat.

Bukumira odlazi iz Radničkog, a njegov novi klub biće Napredak iz Kruševca, objavili su Kragujevčani na svojim zvaničnim glasilima.

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Radnički 1923 i mladi vezista Nikola Bukumira sporazumno su okončali saradnju, a 20-ogodišnji fudbaler karijeru će nastaviti u redovima kruševačkog Napretka“, stoji, pored ostalog, u saopštenju Radničkog.

Za A tim Bukumira je debitovao 1. novembra 2023. u Kupu protiv BASK-a, a skupio je do sada 51 nastup za seniorski sastav Radničkog.

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