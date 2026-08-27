(©Starsport)
Bukumira završio sa Kragujevcem i seli se u Kruševac
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Vreme čitanja: 1min | čet. 27.08.26. | 12:54
Mladi vezista potpisao za Napredak
Posle četiri godine staža u mlađim kategorijama i A timu Radničkog iz Kragujevca, Nikola Bukumira je skinuo crveni dres i vratio opremu u ekonomat.
Bukumira odlazi iz Radničkog, a njegov novi klub biće Napredak iz Kruševca, objavili su Kragujevčani na svojim zvaničnim glasilima.
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„Radnički 1923 i mladi vezista Nikola Bukumira sporazumno su okončali saradnju, a 20-ogodišnji fudbaler karijeru će nastaviti u redovima kruševačkog Napretka“, stoji, pored ostalog, u saopštenju Radničkog.
Za A tim Bukumira je debitovao 1. novembra 2023. u Kupu protiv BASK-a, a skupio je do sada 51 nastup za seniorski sastav Radničkog.
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