Bukumira završio sa Kragujevcem i seli se u Kruševac

Posle četiri godine staža u mlađim kategorijama i A timu Radničkog iz Kragujevca, Nikola Bukumira je skinuo crveni dres i vratio opremu u ekonomat.

Bukumira odlazi iz Radničkog, a njegov novi klub biće Napredak iz Kruševca, objavili su Kragujevčani na svojim zvaničnim glasilima.