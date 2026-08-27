Voliš Partizan? Ne blokiraj prolaze, ne bacaj petarde

„Pred Partizanom je još jedna velika evropska noć. Rasprodat stadion, pune tribine i energija kakvu može da napravi samo Humska predstavljaju sliku Partizana koju želimo da pošaljemo Evropi. Protiv Hetafea potrebni smo jedni drugima više nego ikada – igrači navijačima, navijači igračima, a svi zajedno Partizanu.

Sve to je primoralo upravu Partizana da se navijačima obrati saopštenjem u kojem stoji:

Ali, najveća je enigma kako navijači i dalje vole da stoji na prolazima na tribinama, na šta je UEFA posebno alergična, pa redovno kažnjava Partizan. Za samo tri poslednja disciplinska postupka crno-beli su zbog toga morali da plate globu od 34.000 evra.

Prvi put posle dugog niza evropskih utakmica, Partizan nije kažnjen zbog nedoličnog i diskriminatornog skandiranja, niti zbog blokiranih prolaza i stepeništa.

Tokom svih 90 minuta nije se čulo nijedno skandiranje zbog kojeg je Klub godinama plaćao visoke kazne i rizikovao zatvaranje tribina i igranje pred praznim stadionom. Prolazi su ostali slobodni. Navijači su prepoznali trenutak, stavili Partizan u prvi plan i pokazali da je moguće promeniti ono što je do juče izgledalo kao nepromenjivo.

Na terenu je Partizan dominirao, a sa tribina je imao podršku koja mu je bila potrebna. To je slika koju želimo ponovo.

Kada na utakmici navijamo isključivo za Partizan i kada poštujemo nekoliko osnovnih pravila – Partizan je najveći dobitnik.

Nažalost, utakmica protiv Tobola ipak nije prošla bez kazne.

Jedna jedina petarda koštala je Partizan 6.000 evra. Dva sporna transparenta – još 10.000 evra.

Da tu cifru stavimo u perspektivu: neodgovoran potez jednog pojedinca koji baci jednu petardu može Klub da košta gotovo koliko iznosi prihod od prodaje više od 850 ulaznica za ovu utakmicu.

Isto važi i za prolaze.

U poslednja tri UEFA disciplinska postupka, Partizan je samo zbog blokiranih prolaza i stepeništa kažnjen sa ukupno 34.000 evra – najpre 8.000, zatim 12.000, a pred utakmicu sa Tobolom još 14.000 evra. Poslednja kazna od 14.000 evra izrečena je nakon utakmice protiv UNA Strassen. Za šta? Za to što neko ne želi da napravi nekoliko koraka i zauzme svoje mesto na tribini.

Pred utakmicu sa Hetafeom očekujemo rekordnu posetu i jedan od najvećih prihoda od prodaje pojedinačnih ulaznica u poslednjih nekoliko godina. Bilo bi nedopustivo da ono što svi zajedno napravimo punim stadionom potom sami poništimo kaznama zbog stvari koje zavise isključivo od nas i koje možemo potpuno da kontrolišemo.

Novac od ulaznica mora da ostane Partizanu – za ekipu, omladinsku školu i budućnost Kluba – a ne da odlazi na kazne zbog blokiranih stepenica, petardi, pogrdnih povika ili poruka kojima nije mesto na fudbalskoj utakmici.

Zajedno moramo sprečiti da Partizan ponovo organizuje veliku evropsku utakmicu samo da bi njen prihod potom prosledio UEFA-i na ime kazni.

Zato će neposredno pre početka utakmice najmlađi fudbaleri iz Partizanovih omladinskih kategorija prošetati atletskom stazom noseći jednostavnu poruku:

VOLIŠ PARTIZAN? NE BLOKIRAJ PROLAZE!

To nije poruka UEFA. Nije poruka redara. Nije zabrana.