Ansa nije još prošao preglede, ali danas stiže pred selidbu koja će postati najvrednija prodaja u istoriji Uniona iz Berlina, pošto će Hal dati oko 25.000.000 evra. Mladi reprezentativac Nemačke je sa svojih 197 centimetara prošle sezone postigao pet golova u Bundesligi.

Sa ta dva transfera ukupan trošak Hala ovog leta popeće se na nešto iznad 130.000.000 evra, pošto je već desetorica igrača zadužilo opremu Tigrova. Među njima, navredniji su bili pomenuti Ansa, pa Nobel Mendi (23.400.000 evra/Rajo Valjekano), Konstantinos Colakis (23.300.000/Olimpijakos), Čo, Lukas Herington (14.800.000/Kolorado)…

Bornmut, Brentford, Kristal Palas, Everton, Fulam, Lids, Notingem Forest, Sanderlend… Svi oni su ovog leta potrošili manje nego Hal Siti.

Hal bi rado uzeo i Brentfordovog Fabija Karvalja, ali ga klub ne pušta, iako je dugo bio povređen i još ne igra. S druge strane ima i interesovanja za Halove fudbalere, Šefild junajted tako juri Kodija Dramea, koji je privukao i pažnju Stouka, Prestona i Milvola, ali bi on najradije da se oproba u Premijer ligi, a ne da ide nazad u Čempionšip. Bio je odličan protiv Mančester junajteda u prvom kolu nove sezone.