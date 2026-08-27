Milošević pred debi za Bragu: Moj zadatak je da postižem golove

Braga je kod kuće slavila protiv Austrije golovima Poa Viktora iz penala i Dijega Rodrigeza, a što se tiče Miloševića, trener Karlos Visens je nagovestio da postoje veliki izgledi da on dobije šansu na večerašnjem susretu.

"Jovan je prošao veliki deo priprema u Nemačkoj sa Štutgartom. Mislim da je u veoma dobroj kondiciji i formi. Prilagođava se novoj sredini, dočekali smo ga raširenih ruku, kao što je bio slučaj i sa Tomijem i drugim pojačanjima. Želimo mu sve najbolje u novom klubu. Svi koji su doputovali su u kombinaciji da zaigraju", jasan je Visens.

20.30: (3,60) Austrija (3,45) Braga (2,05)

Milošević je imao prilike da punu nedelju trenira sa novim kolegama, kaže da polako upoznaje saigrače i da želi da osvavi što je moguće bolji utisak.

"Da budem iskren, ne mislim previše o budućnosti. Upoznao sam se sa svima, dopada mi se sve i nadam se najboljem. Moja karakteristika je da postižem golove, želim da pritom uživam u igri. Ne želim pred sebe da stavim prevelika očekivanja, ali daću sve da budem strelac što je moguće češće i tako pomognem ekipi da ostvari sve ciljeve", kaže Jovan.

Svakako da je večerašnji meč priritet jer ekipi može da obezbedi evropsku jesen, a samim tim i dodatni prihod.

"Želja nam je da pobedimo što veći broj utakmica, te da u Evropi doguramo što je moguće dalje. Na meni je da dam sve od sebe za ovaj tim", dodao je Milošević.

Trener Visens je upozorio igrače da ne sme biti opuštanja jer će Austrijanci svakako pokušati da okrenu skor u svoju korist.

"Odigrali smo samo prvi deo u ovoh 180 minuta. Stekli smo prednost, ali čeka nas protivnik koji će pokušati da preokrene, tako da moramo da budemo vrlo ozbiljni, da se takmičimo u svim mogućim aspektima igre, jer će biti mnogo izazova. Moramo pokazati identitet i uz agresivnu igru doći do još jedne pobede", podvukao je trener Brage.

Što se tiče Austrije, trener Štefan Helm je kao pozitivan primer naveo fudbalere LASK-a iz Linca koji su posle 0:3 u Glazgovu kod kuće pobedili Seltik sa 5:1 i tako se domogli grupne faze u Ligu šampiona.

"Moramo da budemo kompaktni, da dobro zatvorimo prostor i pokušamo iz kontre. Braga je vrlo dobra u posednu lopte, ali meč LASK-a i seltika je pokazao da je u fudbalu sve moguće sve dok verujete u to. Mislim da isto važi i za nas. Potreban nam je snažan mentalitet. LASK je gubio 0:1, bio u jako teškoj situaciji jer je ukupno bilo 0:4. Međutim, u fudbalu je mnogo toga moguće, čak i stvari koje su nezamislive. Velika su inspiracija za nas, i mi smo u prošlosti pokazali mentalnu snagu i verujemo da imamo šanse", optimista je Helm.

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PLEJ-OF ZA LIKU KONFERENCIJE (REVANŠ)

Sreda

Rapid - Harts 3:4p (2:2, 1:0) - prvi meč 2:2

Četvrtak

17.00: (2,00) KuPS (3,25) Šamrok (3,70) - prvi meč 1:1

18.00: (3,20) Karabag (3,50) Tvente (2,20) - 1:0

18.00: (3,10) Jablonec (3,40) Rendžers (2,30) - 0:1

18.00: (2,35) Makabi TA (3,45) Lugano (2,95) - 1:2

18.45: (1,17) Frajburg (6,50) Madervel (14,0) - 3:1

18.45: (1,37) Monako (5,10) Gornjik (7,75) - 3:2

19.00: (2,00) Inter Eskaldes (3,35) Drita (3,50) - 2:2

19.00: (3,40) Hradec (3,40) Panatinaikos (2,15) - 2:2

19.00: (2,20) Rakov (3,40) Hajduk (3,30) - 2:2

19.00: (1,45) Riga (4,20) Ki Klaksvik (6,50) - 0:0

19.00: (1,30) Pafos (4,80) Dinamo Tirana (9,50) - 1:1

19.00: (1,28) Kopenhagen (5,20) Inter Turku (9,50) - 0:0

19.00: (2,55) Bran (3,35) PAOK (2,75) - 1:1

20.00: (1,33) Ajaks (5,50) Sion (8,00) - 4:2

20.00: (2,25) Sent Galen (3,60) Nordsjiland (3,05) - 0:1

20.00: (6,00) Hapoel (4,00) Atalanta (1,50) - 0:0

20.30: (3,60) Austrija (3,45) Braga (2,05) - 0:2

20.30: (1,97) Borac (3,45) Vikingur (3,50) - 3:1

20.30: (1,15) Brajton (8,00) Tromso (16,0) - 0:0

20.45: (3,00) Rijeka (3,40) Midtjiland (2,35) - 0:2

21.00: (3,25) Partizan (3,35) Hetafe (2,25) - 1:3

21.00: (2,90) Hibernijan (3,15) Gent (2,55) - 0:0

21.00: (2,00) Larn (3,35) Linkoln (3,50) - 2:0

***kvote su podložne promenama

