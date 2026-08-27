Zavrzlama u slučaju Jurija Berčičea – Bilbao ipak oslabljen na Barselonu
Vreme čitanja: 4min | čet. 27.08.26. | 13:14
Levi bek baskijskog tima je nepravedno isključen u 1. kolu španskog šampionata protiv Sevilje, ali i pored toga je Disciplinska komisija Primere odbila da mu ukine suspenziju za susret na Kamp Nou ovog četvrtka od 21.00 časova
Koliko li su samo trenutno besni u stručnom štabu Atletik Bilbaa. Zbog loše odluke Sesara Sota Grada prošlog vikenda praktično im je propao početak sezone. Ne samo da su izgubili od Sevilje (1:3) na svojoj prvoj utakmici u Primeri, već će sada oslabljeni da idu na noge aktuelnom prvaku Barseloni (četvrtak, 21). Ni krivi, ni dužni...
Već smo pisali o tome prošle subote. Na utakmici sa Seviljom u 11. minutu, pri rezultatu 0:0, Juri Berčiče je napravio faul nad Migelom Sijerom. Kao poslednji igrač odbrane dobio je direktan crveni karton, iako već na prvi pogled delovalo da je fudbaler Sevilje teatralno i pomalo zakasnelo odlumio pad.
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Sa igračem više Andalužani su lako stigli do pobede, a Berčiče je dobio automatski meč suspenzije. I verovatno bi se sve završilo na tome, da u utorak na televiziju nije izašao Tehnički komitet sudija i saopštio da je Soto Grado napravio “čistu i očiglednu grešku”, odnosno da je VAR morao da interveniše i poništi isključenje Berčičea. Jer, iako je nekadašnji defanzivac Pari Sen Žermena zaista bio poslednji čuvar odbrane, Sijera nije imao kontrolu nad loptom i na taj način nije sprečena direktna šansa za Sevilju. Prema pravilima, trebalo je da dobije samo žuti karton.
Trener Bilbaa Edin Terzić zato je uvrstio Berčičea na spisak putnika za Kataloniju. Atletik je podneo žalbu Disciplinskoj komisiji Primere, tražili su da se ukine suspenzija, ali nekoliko sati pre početka utakmice stigao je negativan odgovor. Suspenzija ostaje na snazi.
21.00: (1,25) Barselona (6,50) Atletik Bilbao (10,0)
Da stvari budu još gore po Bilbao, prema originalnom rasporedu utakmica susret sa Barselonom na Nou Kampu je trebalo da se odigra pre utakmice sa Seviljom. Međutim, Katalonci su odložili meč prvog kola zbog velikog broja igrača koji su igrali završnicu Mundijala, te su zbog toga propustili veliki deo priprema. Meč je pomeren za 10 dana, pa se igra između drugog i trećeg kola.
Barselona je na svojoj premijeri deklasirala kao gost Elče sa 5:0, a ovo će joj biti prva takmičarska utakmica u novoj sezoni na svom stadionu. Zato, izabranici Hansa Ditera Flika u znatno boljem raspoloženju dočekuju meč od Terzićeve ekipe.
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PRIMERA – ZAOSTALE UTAKMICE 1. KOLA
Četvrtak
20.30: Selta - Osasuna
21.00: (1,25) Barselona (6,50) Atletik Bilbao (10,0)
***Kvote su podložne promenama