Zavrzlama u slučaju Jurija Berčičea – Bilbao ipak oslabljen na Barselonu

Koliko li su samo trenutno besni u stručnom štabu Atletik Bilbaa. Zbog loše odluke Sesara Sota Grada prošlog vikenda praktično im je propao početak sezone. Ne samo da su izgubili od Sevilje (1:3) na svojoj prvoj utakmici u Primeri, već će sada oslabljeni da idu na noge aktuelnom prvaku Barseloni (četvrtak, 21). Ni krivi, ni dužni...

Već smo pisali o tome prošle subote. Na utakmici sa Seviljom u 11. minutu, pri rezultatu 0:0, Juri Berčiče je napravio faul nad Migelom Sijerom. Kao poslednji igrač odbrane dobio je direktan crveni karton, iako već na prvi pogled delovalo da je fudbaler Sevilje teatralno i pomalo zakasnelo odlumio pad.