Igrač više – Partizanovo prokletstvo! Prečka, stativa, pa potop

Pojam sportske pravde je besmislen, ali večeras Partizan nije zaslužio da izgubi. Pogotovo ne sa dva gola razlike. Međutim, fudbalski aksiom je nepobediv, kao da je nastao u staroj Grčkoj: kada promašuješ kolosalne šanse, kada nećeš sa obe ruke da ščepaš pobedu – stiže ti kazna. Ove večeri brutalna i bolna, surova. Nezaslužena.

Hetafe je pokazao kako se kažnjavaju protivničke greške. Kako se sa obe ruke zgrabi ono što mu se ponudi. Nervozni su bili Španci, ništa im nije polazilo za nogom, bilo je jasno i njima kada su ostali sa desetoricom da su na ivici poraza. A, onda je Partizan negde zalutao u hodnicima Koliseuma. Iz greške u grešku u do tada jako dobroj defanzivi i – potop.

Velika su dva gola zaostatka protiv destruktivnog tima kao što je Hetafe. Mnogo vode je proteklo Savom i Dunavom otkako je Partizan izbacio španski tim iz Evrope. Tako da će malo čudo biti potrebno crno-belima, pogotovo posle ovakve šokantne završnice, da bi u Humskoj pronašli put do Lige konferencije.

Partizan je na teren Koliseuma istrčao da – preživi. Ne da se nadigrava, ne da se nadmeće sa Hetafeom, nego da proba da pojačanom defanzivom izbori što povoljniji rezultat za revanš. I bez lopte su crno-beli izgledali jako dobro, Španci nisu uspevali da stvore mnoštvo šansi, niti da unose paniku u poslednju liniju srpskog tima. Problem je bila, ipak, predvidiva i strašljiva igra sa loptom. Prelako se gubio fudbal kod nekih jednostavnih dodavanja, što je hrana od koje Hetafe živi. Ali, na sreću ovog puta nije uspeo da se nahrani.

Španci su imali šansu u 3. minutu, koju je Milošević odbranio, a u 10. su poveli golom Unala, kada su Mitrović i Simić zaspali, što je povratnik u redove Hetafea iskoristio, posle hirurški preciznog centaršuta još jednog novajlije Mohike, da pogodi za 1:0. Ipak, taj udarac u bradu nije oborio Partizan na pod. Srećna okolnost je i u tome što tim Hozea Bordalasa nije od onih koji odmah nasrće kao hijena. Ne, njemu je uslovni refleks da se vrati na svoju polovinu i čeka da mu se otvori neka šansa za kontre.