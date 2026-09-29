Vajs: Bolji smo od Kazahstana, želimo i drugu pobedu

Očekuje se da će biti promena u oba tima u odnosu na prošle mečeve, a što se tiče Slovaka, najverovatnija je promena na golu, uostalom, tako nešto je i najavio Vajs, pa će među stativama verovatno biti Martin Dubravka umesto

Dominika Greifa.

20.45: (1,23) Slovačka (5,50) Kazahstan (12,0) MOZZART RELAX

Defanzivac David Hancko je na meču sa Moldavcima zaradio povredu koja je zahtevala da mu budu stavljene četiri kopče, ali je spreman i voljan da zaigra.

Selektor Slovačke Vladimir Vajs je od 2012. do 2015. bio trener Kairata iz Almatija i kaže da jako dobro poznaje fudbal u Kazahstanu. On upozorava da će biti dosta razlika u odnosu na meč sa Moldavcima.

"Postoji razlika između ova dva protivnika, pre svega u filozofiji i stilu igre. Moldavci se više brane u sistemu 5-3-2, dok Kazahstan igra 4-3-3 sa tri ofanzivna igrača. Videćemo kog će izvesti na teren i da li će to biti tim kao protiv Farskih Ostrva. Možda će i oni napraviti neke promene, kao i mi. Verujem u naš kvalitet i koncentraciju. Možda nismo bili takvi u prvih 20 minuta sa Moldavijom i dopustili smo ima da naprave dve ozbiljne šanse. Bilo bi teško da okrenemo da smo tada primili golove. Srećom, dali smo gol posle prekida i iz penala posle fantastične akcije Lukaša Haraslina", kaže Vajs.

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Slovaci su bili favoriti protiv Moldavije, svakako će to biti slučaj i protiv Kazahstana. Vajsov tim ima tri pobede i remi na poslednje četiri utakmice od kraja marta, dok Kazahstan na poslednje tri utakmice ima dva remija i poraz.

"Igra mojih igrača biće ključna. Verujem da ćemo dobri pravu energiju sa tribina. Imamo kvalitet da pobedimo, ali u fudbalu svašta može da se dogodi. Idemo sa istom odlučnošću kao protiv Moldavije. Radujem se ovom meču jer imam prijatna sećanja vezana za Kazahstan. Tamo je nekoliko igrača koje sam trenirao. Srećan sam što ću ih sresti. Imaju kvalitetan tim, ali verujem da smo mi bolji", zaključio je Vajs.

Selektor Kazahstana, Holanđanin Džon Van't Šip kaže da im je meč sa Farskim Ostrvima dao dodatno samopouzdanje, mada je svestan da je Slovačka favorit.

"Svesni smo težine susreta. Igramo kao gosti protiv favorita u našoj grupi, oni su najbolje plasirani na FIFA rang listi. Na meču sa Kazahstanom dobili smo samopouzdanje, dobra energija se oseti među igračima. Znam kako igraju Slovaci, imaju opasne igrače u tranziciji i dobri su kao tim", poručio je Van't Šip.

LIGA NACIJA - C DIVIZIJA, 2. KOLO

Utorak

GRUPA 1

18.00: (1,52) Finska (3,70) Belorusija (6,50) MOZZART RELAX

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