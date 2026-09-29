Zvezdina poruka navijačima: Preti nam nova kazna! Bez lasera i vređanja, neka bude fer i sportski

20.00 (1,90) Crvena zvezda (15,0) Hapoel Tel Aviv (2,10)

Saopštenje Crvene zvezde prenosimo u celosti i bez redakcijskih izmena.

"KK Crvena zvezda dobio je od strane disciplinskog sudije Evrolige POSLEDNJE UPOZORENJE pred novu kaznu zbog zbog dešavanja tokom, i nakon utakmice 1.kola Evrolige sa Žalgirisom. Kako se navodi u izveštaju, između ostalog, navijači su tokom utakmice: “koristili lasere, uvredljivo skandirali imena pojedinih igrača i sudija, palili baklje i ubacivali predmete u teren…”

Pošto je KK Crvena zvezda već bio kažnjavan, uključujući i utakmicu sa Žalgirisom na kojoj smo imali umanjen kapacitet dvorane za 20 posto, ovakav izveštaj znači da je klub pod novom uslovnom kaznom, koja bi u slučaju ponavljanja incidenata donela NOVU I JOŠ TEŽU KAZNU.

Podsećamo da je KK Crvena zvezda tokom godina na kazne platio ogromnu sumu koja se meri u stotinama hiljada evra, i igrao pojedine utakmice bez prisustva publike, ili sa umanjenim kapacitetom dvorane!

U naredna dva dana organizovaćemo još dva meča, u goste nam stižu Hapoel i Anadolu Efes. Navijajmo fer, sportski i korektno.

Fokus i pažnja neka budu usmereni na naše momke i podršku koju samo vi možete da date!

Nemojte bacati ništa u teren, ne koristite lasere, ne vređajte nikoga, već navijajte za naše crveno-bele!

Još jedan incident dovodi nas u situaciju da ćemo igrati utakmicu bez publike ili sa drastično umanjenim kapacitetom i uz ogromnu novčanu kaznu.

Pokažimo svima ono što mi već znamo - da atmosferu koju prave Zvezdaši u punoj Areni nema niko u Evropi, ali samo ako smo vetar u leđa našem timu!", navodi se u saopštenju.

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