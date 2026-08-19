Ilić iz Madrida: Očekujem hrabar i odgovoran Partizan

Jer, nije bilo baš tako davno kad je Parni valjak vojevao sa Real Madridom u Ligi šampiona ili Atletik Bilbaom u Ligi konferencije, međutim, sad mora protiv Hetafea da se bori za mesto u Ligi konferencije. „Igramo prvi deo dvomeča. Hetafe je najteži mogući protivnik koga smo mogli da izvučemo na žrebu. U pitanju je izuzetno dinamična i agresivna ekipa koja zna da igra na rezultat. Očekuje nas vrela atmosfera, ali verujem u svoje momke i uveren sam da će pružiti maksimum“, predočio je Ilić u pres sali stadiona Koliseum.

Kao da je šef stručnog štaba crno-belih i na taj način pokušao da skine pritisak sa mladog tima koji će pokušati sa se publici u Madridu predstavi u skladu sa renomeom kluba.

Bez želje da oktirva, trener crno-belih je nagovestio da bi mogao da pribegne i taktičkim iznenađenjima.

„Svi analiziraju rivala, pa tako i mi. Probaćemo neke taktičke zamisli, a videćete kako će to sutra izgledati na terenu. Hetafe je sigurno favorit, jer je domaćin i dolazi iz španske La Lige, gde je prošle sezone završio na sedmom mestu. Nama, ipak, niko ne može da oduzme nadu da timskom igrom možemo doći do pozitivnog rezultata.“

Veliki broj navijača ne zna šta da očekuje od Partizana i u kakvom će se svetlu predstaviti u Madridu. Ilić precizira šta bi želeo da vidi.

„Očekujem da Partizan bude hrabar! Iako je ekipa izuzetno mlada, zna da igra fudbal. Za mene je najbitnije da igrači pokažu veliku dozu odgovornosti i hrabrosti. Ukoliko na taj način odgovorimo na agresivnost Hetafea, koja će sigurno biti prisutna od samog početka meča, onda možemo da se nadamo dobrom rezultatu.“

Crno-beli su uzdrmani kiksevima u Mozzart Bet Superligi, ali makar u Evropi igraju bez greške i dobili su sve četiri utakmice. Opet, baš posle preokreta u Kazahstanu crno-beli su šretrpeli poraz od kragujevačkog Radničkog, što je „ubilo“ entuzijazam mnogih pristalica, pa i ljudi iz kluba.

„Svaki negativan rezultat ostavlja posledice, ali utakmicu sa Radničkim smo arhivirali. Sada igramo protiv Hetafea, koji je već na prethodnim mečevima podsvesno bio u mislima igrača. Nadam se da su mentalno spremni, jer im je ovo, s obzirom na mladost, jedna od najvažnijih utakmica u dosadašnjem toku karijere“, dodao je Saša Ilić.