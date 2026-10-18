IMT-ova inostrana produkcija pokvarila Lalatovićev povratak u Pazar (VIDEO)

Tim iz prestonice po pravilu se sladi kraj Jošanice. Počev od onog baraža za opstanak 2022. godine, desilo se četvrti put! I prošlog avgusta završilo je 2:1 za IMT. Nisu momci Zorana Popovića slučajno pri vrhu tabele, naprotiv. S druge strane, Pazar je nastavio niz od četiri meča bez trijumfa, na kojima je osvojio svega dva boda, a u međuvremenu je promenio i trenera.

Nisu uspeli Pazarci da nastave tamo gde su stali sa Nenadom Lalatovićem . Rastali su se majskom pobedom nad Crvenom zvezdom u Beogradu, a krenuli u novu priču porazom od IMT-a na Gradskom stadionu u 12. kolu Mozzart Bet Superlige. U oba slučaja rezultat je bio 1:2.

Sigurno da je crveni karton Pape Gadija pokazan posle starta nad Ismaelom Kasasem u 27. minutu odredio dalji sadržaj. Sudija Nikola Radaković u prvom momentu kaznio je Senegalca žutim kartonom, da bi poziv iz VAR sobe doveo do promene odluke. Domaći su odgovorili nedaćama i disciplinovanom igrom stigli do prednosti početkom drugog poluvremena, ali je u intervalu od sedam minuta, između 60. i 67, usledio preokret. Ljubitelji fudbala na Gradskom stadionu, njih oko 4.000, pozdravili su najpre mladog sugrađanina Muhameda Dupljaka, koji je nedavno u italijanskom Lidu di Jezolu tituli evropskog pridodao i svetsku juniorsku u lou-kiku, a potom gromoglasno i za ovu priliku posebno elegantnog miljenika na klupi "spakovanog" da pozavidi lično Roberto Manćini. Plavi sa novim tandemom bekova u odnosu na poslednji poraz u Humskoj (0:1). Povređenog Aleksandra Miljkovića na desnoj strani zamenio je Bojan Adžić, dok se levo po odležanoj kazni vratio Tomislav Dadić. Traktoristi su u odabiru za utakmicu imali problema na dve pozicije u manevru zbog kartona Žosuea Tjendrebeogoa i povrede Karla Fabijana, a iza sredine prvog poluvremena "rupa" na sredini pojavila se i u Lalatovićevoj družini - isključen je Gadio.

Temperatura na tribinama naglo je porasla, ali obrnuto je bilo na terenu. Gosti do obaveznog odmora nisu napravili ništa sa čovekom više, dok je na drugoj strani Fejsal Mulić u 36. minutu tukao u Ognjena Čančarevića. Pre toga je Bogdan Matijašević u 12. minutu zaustavio udarac Ibrahima Kebe, a Čančarević četiri minuta kasnije iz dva puta skrenuo loptu u korner nakon šuta Adema Ljajića. IMT je probao i preko Vladimira Radočaja u 19, a Pazar je u 21. minutu uzvratio preko Dominika Sadija iz gužve. Sve u svemu, malo posla za čuvare mreža u prvom delu susreta. Nastavak iz snova za oslabljeni Pazar. Beg i asistencija Mulića za strelca Diksona, koji je u 48. minutu nekim delom torzoa pogodio mrežu iz peterca - 1:0.

Matijašević je u 56. i 59. minutu zaustavio udarce Vasilija Novičića i Tadije Cojića, a od Keite u 60. minutu odbrane nije bilo. Ključno dodavanje upisao je Hulijan Delmas - 1:1. Nastavili su gosti da napadaju. Cojić je u 63. minutu prebacio prečku, dok je pokušaj rezerviste Fransoe Kamana na centaršut Nikole Glišića u 66. minutu rešio Matijašević.