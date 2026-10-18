Lalatović: Znam Radakovića, da mu nije oca ne bi nikada sudio

"Čestitam kolegi Zoranu Popoviću na pobedi. Čestitam IMT-u na 21. bodu i poziciji na kojoj se nalazi. A sa ovim kriterijumom, nama je danas bilo jako teško da igramo. Ne bih komentarisao suđenje Nikole Radakovića, znam ga dugo. Da mu nema oca, nikada ne bi sudio. Crveni karton neću da komentarišem, da li je bio ili ne, ali odnos u faulovima i žutim kartonoma...", rekao je šef struke Plavih.

"Kad ti vezni igrač i štoper dobiju kartone u prvih 20. minuta - to je masakr, priprema za crveni. Tako smo ga i dobili. Nije smeo tako da ukliza naš igrač, ali dobro. Nismo se povukli, dali smo sve od sebe. Ostali smo u formaciji 4-4-1, postigli pogodak, a onda primamo dva gola na način koji me boli. Dozvolimo da nam Keita, iako je sjajan igrač, da gol glavom i onda iz duge lopte što dugo leti i preleti našu kompletnu poslednju liniju dobijemo drugi gol“.

A, onda se Lalatović vratio na suđenje...

„Ostaje žal zbog crvenog kartona, jer nismo mogli da igramo jednu pravu, egal utakmicu sa IMT-om. Mislim da bi bilo još uzbudljivije. Na Fudbalskom savezu Srbije je da komentariše Radakovića. Ako treba ovako da se radi i sudi Novom Pazaru - neka se sudi. Ja tu ništa me mogu da promenim. Moji igrači su ostavili srce na terenu, čestitam im, kao i izvanrednoj publici. Bilu su nam 12. igrač, ali protiv još nekih ljudi se nije moglo", završio je Lalatović.

Njegov kolega Zoran Popović imao je razloga za zadovoljstvo. Najpre je izdvojio reakciju domaće publike zbog povratka Lalatovića na klupu Pazaraca.

"Moj osnovni utisak je kako su ljudi dočekali čoveka koji je ovde nešto uradio. Voleo bih i ja da često dobijam takve ovacije publike. Što se utakmice tiče, nije lako kada jedan tim ne znam u kojem minutu ostane bez jednog igrača. Novi Pazar se "napeo", čak i poveo. Odigrali smo dobro. Onaj osnovni cilj od letos, a to je što više bodova do zime, uspešno privodimo kraju. Čestitke mojim igračima, naravno i Lali. Siguran sam da će ovo biti mnogo dobra fudbalska sezona za Pazar", kazao je Popović.