Đoan Penjaroja: Imamo velikih problema; Igrali smo vrlo dobro, pa loše
Vreme čitanja: 2min | ned. 18.10.26. | 16:53
"Danas smo imali 12 igrača i to je bilo dovoljno. Moramo da se borimo, da igramo dobro. Jasno je da imamo probleme u rosteru trenutno, ali to je košarka"
Partizan Mozzart Bet uspeo je da slavi na gostovanju u Sarajevu i savlada Bosnu u četvrtom kolu ABA lige.
Međutim, nema čime da bude zadovoljan Đoan Penjaroja, izuzev krajnjim ishodom. Crno-beli su igrali loše većim delom utakmice, a onda krajem treće i početkom četvrte deonice došli na plus 18 i tu stali.
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Mogao je Partizan da ispusti veliku prednost jer je Bosna prišla na samo posed zaostatka, ali je Parni valjak uspeo, nekako, da slavi.
"Srećan sam zbog pobede, jer Bosna ima odličan tim i nije lako pobediti u Sarajevu. Igrali smo u nekim minutima veoma dobro, u drugim prilično loše, posebno u poslednjih pet minuta i na početku utakmice. Ipak, zaslužili smo da pobedimo. U drugom poluvremenu smo bili konzistentni, delili smo loptu u napadu, pogodili važne trojke i srećan sam jer, ponavljam, nije lako pobediti ovde".
Nastavio je Penjaroja, naglasio da postoje problemi, ali da neće da se žali.
"Imamo problema, velikih problema, ali ja sam trener i moj posao je da pripremim ekipu da se takmiči na svakoj utakmici. Danas smo imali 12 igrača i to je bilo dovoljno. Moramo da se borimo, da igramo dobro. Jasno je da imamo probleme u rosteru trenutno, ali to je košarka", rekao je Španac.
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zahtevni period za Partizan Mozzart Bet se nastavlja. Crno-bele ove nedelje očekuje evroligaški derbi protiv Crvene zvezde, a zna se da za taj meč neće biti povređenog Tonjeja Džekirija. Danas je za naš portal izjavu dao predsednik kluba Ostoja Mijailović, pa treba sačekati i videti da li će se Partizan pojačati jer je evidentno da su njemu igrači neophodni.