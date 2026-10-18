Đoan Penjaroja: Imamo velikih problema; Igrali smo vrlo dobro, pa loše

Mogao je Partizan da ispusti veliku prednost jer je Bosna prišla na samo posed zaostatka, ali je Parni valjak uspeo, nekako, da slavi. "Srećan sam zbog pobede, jer Bosna ima odličan tim i nije lako pobediti u Sarajevu. Igrali smo u nekim minutima veoma dobro, u drugim prilično loše, posebno u poslednjih pet minuta i na početku utakmice. Ipak, zaslužili smo da pobedimo. U drugom poluvremenu smo bili konzistentni, delili smo loptu u napadu, pogodili važne trojke i srećan sam jer, ponavljam, nije lako pobediti ovde".

Nastavio je Penjaroja, naglasio da postoje problemi, ali da neće da se žali.

"Imamo problema, velikih problema, ali ja sam trener i moj posao je da pripremim ekipu da se takmiči na svakoj utakmici. Danas smo imali 12 igrača i to je bilo dovoljno. Moramo da se borimo, da igramo dobro. Jasno je da imamo probleme u rosteru trenutno, ali to je košarka", rekao je Španac.

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