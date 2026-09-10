PREDLOZZI I TIPOVANJA (četvrtak): PSV kreće trokorakom

Fiksevi dana

LIGA ŠAMPIONA | 21:00

Como - RB Leipzig

ID: 9945933

Prvi put otkako postoji Komo njegovi navijači imaće priliku da osete ukus evropskog fudbala, i to onog najkvalitetnijeg. Sesk Fabregas uživao je u tome čak dvadeset godina, a kako je i kao trener već pokazao da se nikog ne boji „zategnite“ keca. Sumnjate li u domaće, tu je GG.