PREDLOZZI I TIPOVANJA (četvrtak): PSV kreće trokorakom
Vreme čitanja: 1min | čet. 10.09.26. | 11:43
Pročitajte nekoliko predloga za 10. septembar...
NAPOMENA: U rubrici PREDLOZZI I TIPOVANJA novinari portala MOZZART Sport iznose svoje mišljenje povodom utakmica koje se igraju tog dana i daju svoje viđenje koji bi ishod mogao da bude postignut na određenim parovima.
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Šahtjor je proletos došao do polufinala LK, u kojem je u oba okršaja poražen od kasnijeg osvajača pehara Kristal Palasa. Izabranici Arde Turana na strani su imali više pobeda nego kao domaćini u Krakovu, ali ipak biramo keca, uz 3+. Ako vam je kvota na ishod mala - kombinujte.
Konačan ishod
Bajern je prošle sezone bio odličan, sve do onog spektakularnog duela na Parku prinčeva (5:4 za PSŽ). Pristalice Bode/Glimta, koji bi ponovo mogao da bude veoma zaguljen nadaju se novim podvizima, međutim, efikasan kec je zacrtan, a dupla pobeda Bavaraca je sasvim moguća.
Dupla pobeda
Prvi put otkako postoji Komo njegovi navijači imaće priliku da osete ukus evropskog fudbala, i to onog najkvalitetnijeg. Sesk Fabregas uživao je u tome čak dvadeset godina, a kako je i kao trener već pokazao da se nikog ne boji „zategnite“ keca. Sumnjate li u domaće, tu je GG.
Konačan ishod
Radi se o utakmici na kojoj kvotu na keca treba pojačati. Sabah se na evropskoj sceni pojavio tek pre tri leta, ali do ovog nije uspeo da prođe dalje od treće runde kvalifikacija. Mančester Junajted je dugo bez značajnijih rezultata u LŠ, ali bi večeras morao da bude ubedljiv.
Mozzart kombinazzije
Turska je još jedna zemlja koja posle više godina ima dva tima u eliti - poslednji put to se desilo 2007, a Fener je tada stigao do četvrtfinala, u kojem je namučio Čelsi. Oba rivala dobro su počela sezonu, ali su domaći u subotu izgubili od Bešiktaša. Razmotrite dvojku i GG.
Konačan ishod
Glavni adut domaćih je to što imaju više takmičarskih mečeva u nogama jer je prvenstvo Češke počelo krajem jula. S druge strane, Lans je trijumfom nad Pari Sen Žermenom u Superkupu najavio da može mnogo, zbog čega mu ipak dajemo blagu prednost (iako je posle tog meča brljao).
Konačan ishod
Na svom terenu Radnik još nije doživeo poraz, a ovde je samo Mladost uspela da mu uzme bod. Međutim, sada mu dolazi najjači rival u domaćem šampionatu i ovaj sjajan učinak izabranika Zorana Rendulića biće pokvaren. Zvezda neće rasipati energiju i kombinacija 2&0-3 je realna.
Mozzart kombinazzije
Posle poraza od Otranta uprava Budućnosti uručila je otkaz treneru Srđanu Radonjiću, a glavni kandidati da ga zamene su Nenad Brnović i Aleksandar Nedović, koji su kao i on nekada nosili dres Partizana. Jezero bi moglo da iskoristi haos u redovima domaćih, a vi ih obiđite.
Konačan ishod