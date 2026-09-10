(©Reuters)
(©Reuters)

Samo uz Mozzart Relax: I kec i dvojka na istom meču? Moguće je

Vreme čitanja: 1min | čet. 10.09.26. | 11:23

Pokazalo se na primeru Čelsija i Lidsa

Kol Palmer je pokrenuo mašinu, Dani Velbek se povampirio i zaokružio preokret. I Čelsi je u Liga kupu savladao Čelsi sa 6:3 u meču koji je oduševio navijače na Stamford Bridžu i svima onima koji su tipovali na pobedu favorita doneo očekivani dobitak na kvotu 1,50.

Ali, samo igrači Mozzart kladionica, oni značajno ređi što su verovali u iznenađenje i gađali kvotu 6,50, mogli su da naplate i dvojku na pobedu Lidsa, nešto što se po sportskoj logici smatra apsolutno kontradiktornim.

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Samo što nije kada ti u promoć pritekne Mozzart Relax, koji vam – nadamo se da ste već naučili, a ako niste zaista biste morali – dozvoljava da zaokružite pobedu vašeg tima čim on povede sa dva gola razlike.

A, kako je Lids preko Tarika Muharemovića i Brendena Aronsona poveo sa 2:0 već ste u 48. minutu mogli da zaokružite dvojku na Paunove. I da onda počnete da prijateljski provocirate drugara za istim stolom koji je igrao na keca. Ovog puta ni on nije nervozan otišao na spavanje, jer je i kec prošao.

Prosto je: u Mozzart kladionicama – svi pobeđuju.

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