Samo uz Mozzart Relax: I kec i dvojka na istom meču? Moguće je

Samo što nije kada ti u promoć pritekne Mozzart Relax, koji vam – nadamo se da ste već naučili, a ako niste zaista biste morali – dozvoljava da zaokružite pobedu vašeg tima čim on povede sa dva gola razlike.

A, kako je Lids preko Tarika Muharemovića i Brendena Aronsona poveo sa 2:0 već ste u 48. minutu mogli da zaokružite dvojku na Paunove. I da onda počnete da prijateljski provocirate drugara za istim stolom koji je igrao na keca. Ovog puta ni on nije nervozan otišao na spavanje, jer je i kec prošao.

Prosto je: u Mozzart kladionicama – svi pobeđuju.