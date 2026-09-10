Euforija kraj jezera: U Komo se više ne dolazi samo turistički

Komo debituje u Ligi šampiona protiv RB Lajpciga, još jednog novog kluba na evropskoj mapi koji je u orbitu lansirao svetski brend Red Bul. Predsednik Koma Mirvan Suvarso insistira da njegov klub može da se takmiči sa najvećim evropskim timovima. On priznaje da je napredak došao brže nego što se očekivalo, posebno kada je u pitanju infrastruktura i komercijalna strana projekta.

“Mi smo mali grad s malim stadionom. Utakmica na San Siru vredi osam utakmica na Sinigalji u smislu prihoda, a televizijska prava nagrađuju one sa istorijom i trofejima. Mi izazivamo gigante. Na terenu je lakše, ako dobro igrate, nagrađeni ste, dok da bismo prodali našu robu, moramo biti u stanju da je proizvodimo i distribuiramo. Još uvek nadograđujemo teren“, rekao je Suvarso za rimsku Republiku.

21.00: (1,95) Komo (3,50) RB Lajpcig (3,90)

Međutim, predsednik Koma veruje da je njihova potencijalna globalna publika mnogo veća nego što sugeriše njihova lokalna baza obožavalaca, s obzirom na to da onlajn porudžbine sada stižu širom sveta.

“Naša lokalna baza obožavalaca je ograničena, ali ona koju možemo dosegnuti globalno je neograničena. Zavisi samo od naše sposobnosti da rastemo kroz marketing, brendiranje i komunikaciju".

KOMO ŠAMPION ITALIJE - KVOTA U MOZZARTU JE 20,0.

Suvarso veruje da Komov identitet može pomoći klubu da se istakne van fudbala, ističući rast kluba na društvenim mrežama i sadržaj usmeren na sam grad.

“Šta Premijer liga ima u poređenju sa nama? Novac. Ali mi imamo istoriju, umetnost, hranu i strast. Timovi iz prelepih gradova poput Lečea ili Salerna mogu biti veoma privlačni”, rekao je Suvarso.

Na terenu Fabregasov tim gazi na startu sezone, ima sedam bodova posle tri kola Serije A. Cilj je novi plasman u Ligu šampiona, a mnogi smatraju da bi Komo mogao čak i da se “pobije” za skudeto sa Interom i Romom koji su u prvom planu ove sezone. Pre par dana je razbijena Đenova na Marasiju sa 4:1.

21.00: (2,70) Slavija (3,40) Lans (2,60)

Fantastično deluje udarna ofanzivna četvorka: Grk Atanasios Duvikas, Hrvat Martin Baturina, Argentinac Niko Paz i Senegalac Asane Diao, strelac dva gola u prethodnom kolu Serije A. Pre debija na velikoj sceni, Sesk Fabregas je izabrao svoje kapetane, Luisa Milju i Nika Paza. Protekle nedelje je španski stručnjak, koji se brzo iz kopački sa terena preselio pored na uzavrelu klupu, izabran za najboljeg trenera u Italiji.

Tim sa istoka Nemačke je razočarao protekle nedelje, kada je razbijen u Bremenu od Verder u Bundesligi – 1:3. Ono što nas raduje je asistencija Andrije Maksimovića, prva ove sezone u nemačkom šampionatu i najava boljih dana za nekadašnjeg vunderkinda Crvene zvezde.



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LIGA ŠAMPIONA – 1. KOLO

Utorak

AEK Atina - LASK Linc 1:0 (1:0)

/Marin 21/

Klub Briž - Aston Vila 2:3 (1:3)

/Vetlesen 19, Trezoldi pen 61 - Mekgin 11, Buendia 22, Džekson 43/

Real Madrid - Inter 2:1 (2:0)

/Embape 14, Valverde 23 - Augusto 77/

Borusija Dortmund - Viljareal 3:2 (0:0)

/Veiga ag 53, Girasi 80, 85 pen - Murinjo 66, Girasi ag 90+3/

Porto - Mančester Siti 0:2 (0:0)

/Haland 47, 90+1/

Lil - Betis 2:3 (2:1)

/Ueda 12, Aleksandro 36 - Bartra 33, 49, Perot 53/

Sreda

Barselona – Fajenord 5:1 (2:0)

/Rafinja 3, 57, Adejemi 22, Jamal 77, Žezus 85 – Stajn 82/

Štutgart – Viking 3:1 (3:1)

/Demirović 20, 26, 32 – Tripić 22/

Liverpul – Atletiko 2:1 (1:1)

/Soboslaj 40, Makalister 50 – Ljorente 17/

Napoli – Arsenal 0:1 (0:0)

/Edegor 75/

PSŽ - Slovan Bratislava 6:1 (3:0)

/Dembele 17, 23, Tores 31, 47, 57, Ruiz 87 – Kamara 51/

Sporting – Galatasaraj 3:1 (1:1)

/Katamo 27, Suarez 57, Zalazar 63 – Injasio 5ag/

Četvrtak

18.45: (3,30) Fenerbahče (3,50) Roma (2,15) MOZZART RELAX

18.45: (1,47) PSV (4,60) Šahtjor (6,50)

21.00: (1,08) Bajern (11,0) Bode Glimt (21,0) MOZZART RELAX

21.00: (1,95) Komo (3,50) RB Lajpcig (3,90)

21.00: (1,10) Mančester Junajted (10,0) Sabah (19,0) MOZZART RELAX

21.00: (2,70) Slavija (3,40) Lans (2,60) MOZZART RELAX

***Kvote su podložne promenama