Rasprava Leve i De Pola: Ko si ti, tupane? Imam dve Kopa Amerike i Mundijal, a ti? (VIDEO)

Grlili su se u tunelu Robert Levandovski i Lionel Mesi, razmenili su nekoliko reči, prijateljski su razgovarali, ali konverzacija na terenu sa Rodrigom de Polom, telohraniteljem Argentinca, baš i nije bila tako prijatna.

Robert Levandovski se letos preselio u Čikago, do sinoć je postigao šest golova, a onda još jedan. Doveo je svoj tim u vođstvo, da bi u nastavku Kazemiro izjednačio na dodavanje Lionela Mesija. Inter Majami vratio se neporažen sa gostovanja (1:1), a jedan od detalja koji su obeležili utakmicu je konflikt poljskog napadača i Rodriga de Pola.