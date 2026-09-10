Rasprava Leve i De Pola: Ko si ti, tupane? Imam dve Kopa Amerike i Mundijal, a ti? (VIDEO)
Vreme čitanja: 2min | čet. 10.09.26. | 12:20
Sve je počelo odgurivanjem Freja i poljskog napadača…
Grlili su se u tunelu Robert Levandovski i Lionel Mesi, razmenili su nekoliko reči, prijateljski su razgovarali, ali konverzacija na terenu sa Rodrigom de Polom, telohraniteljem Argentinca, baš i nije bila tako prijatna.
Robert Levandovski se letos preselio u Čikago, do sinoć je postigao šest golova, a onda još jedan. Doveo je svoj tim u vođstvo, da bi u nastavku Kazemiro izjednačio na dodavanje Lionela Mesija. Inter Majami vratio se neporažen sa gostovanja (1:1), a jedan od detalja koji su obeležili utakmicu je konflikt poljskog napadača i Rodriga de Pola.
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Došlo je do koškanja, sve je počelo odgurivanjem Jana Freja i nekadašnjeg igrača minhenskog Bajerna i Barselone. Bio je to signal argentinskom vezisti da se uključi. Prišao je Robertu Levandovskom i upitao ga: „Ko si ti, tupane? Imam dve Kopa Amerike i Mundijal, a ti?“.
Na to se Poljak nasmejao i uzvratio mu: „Zašto pominješ međunarodne trofeje u ligaškoj utakmici?“
Kada se utakmica završila, znao je Robert Levandovski da će ga sačekati pitanje u vezi sa verbalnim okršajem sa Rodrigom de Polom.
„Zaista ne znam u čemu je bio njegov problem. Samo sam zadirkivao drugog igrača i pokušavao da se malo poigravam sa njim, a onda se, niotkuda, umešao De Pol. Rekao mi je da je osvojio Kopa Ameriku i Svetsko prvenstvo i da nemam pravo da bilo šta kažem, jer sam niko“, poručio je Poljak i dodao:
„Ali, iskreno, ti trofeji su njegova dostignuća i ja to poštujem. Međutim, istina je da se ljudi za nekoliko godina možda neće sećati Rodriga de Pola, uprkos trofejima koje je osvojio sa Argentinom. Ali, generacije koje dolaze će se i dalje sećati Roberta Levandovskog i onoga što sam postigao u fudbalu“.