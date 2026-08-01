Infantino pred ivicom provalije: Ostavka savetnika i žestoke optužbe iz FIFA ga dodatno uzdrmale
Vreme čitanja: 3min | sub. 01.08.26. | 01:05
Posao visi o koncu, već se razmišlja o protivkandidatu koji bi preuzeo čelno mesto
Pozicija Đanija Infantina na čelu FIFA ozbiljno je uzdrmana nakon što je njegov plan o prodaji dela komercijalnih poslova Svetske kuće fudbala (FIFA) privatnim investitorima izazvao otpor konfederacija i saveza, pretnje bojkotom i otvorenu pobunu među njegovim najbližim saradnicima.
Kriza je počela posle predstavljanja projekta FIFA Forward Enterprise, kojim bi privatni investitori dobili udeo u poslovima povezanim sa najvrednijim takmičenjima FIFA, uključujući Svetsko prvenstvo. Infantino tvrdi da bi sporazum doneo dodatni novac za razvoj fudbala, ali protivnici traže odgovore o tome šta investitori dobijaju, ko bi kontrolisao novi sistem i zbog čega je čitav proces vođen bez šire konsultacije.
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Svih 55 članica UEFA jednoglasno je zatražilo povlačenje projekta i zapretilo bojkotom FIFA takmičenja ukoliko se to ne dogodi. Protiv plana izjasnili su se i Konkakaf i Azijska fudbalska konfederacija, koja je ocenila da predlog nema podršku potrebnu za njegovu realizaciju. U američkim medijima se čak pojavila priča da je FIFA ustuknula pod pritiskom i da se ceo plan povlači, mada treba čekati informacije renomiranih portala.
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Svakako novi udarac za Infantina predstavljala je ostavka Karlosa Kordeira, njegovog višeg savetnika od 2021. godine i nekadašnjeg predsednika Fudbalskog saveza Sjedinjenih Američkih Država. Kordeiro je ocenio da je reč o lošem poslu za nacionalne saveze, fudbal i dugoročnu budućnost sporta, uz kritike zbog nedostatka transparentnosti.
"Zašto ovaj posao? Zašto sada? Ko će imati korist? Da li je postojao konkurentan proces i šta će investitori na kraju dobiti", upitao je Kordeiro.
Još ozbiljnije optužbe izneo je Kevin Lamur, operativni direktor FIFA i dugogodišnji Infantinov saradnik. On je poručio da sporni predlog nije projekat FIFA, njenog Saveta ili administracije, već "projekat jednog čoveka". Lamur tvrdi da u proces nisu bili uključeni potpredsednici i članovi Saveta FIFA, konfederacije, savezi, klubovi, igrači i zaposleni u samoj organizaciji.
"Administracija FIFA je obmanuta. Ovo jednostrano vršenje vlasti pokazuje nedostatak poverenja, transparentnosti, dobrog upravljanja i poštovanja", rekao je Lamur, dodajući da je spreman da zbog svojih izjava ostane bez funkcije.
On je optužio Infantina da se ponaša kao da lično predstavlja FIFA, umesto da bude u njenoj službi, i naveo da među zaposlenima vladaju nezadovoljstvo i strah od zastrašivanja. Prema pojedinim medijskim navodima, od Infantina se distancirao i generalni sekretar FIFA Matijas Grafstrom. Pominje se i mogućnost unutrašnjeg pregrupisavanja u rukovodstvu organizacije, ali takve tvrdnje za sada nisu zvanično potvrđene.
Protivljenje projektu proširilo se i na Južnu Ameriku. KONMEBOL je zatražio dodatne informacije o strukturi, upravljanju i posledicama predloženog posla i pokrenuo konsultacije sa svojim članicama.
"Komercijalne i finansijske odluke moraju da služe fudbalu i nikada ne smeju da postanu važnije od njegove suštine", saopštio je KONMEBOL.
Dodatne sumnje izazvala je informacija da je FIFA otvorila tender za istraživanje ekonomskih posledica mogućeg proširenja Svetskog prvenstva na 64 selekcije. Protivnici Infantina tvrde da je to još jedan primer donošenja velikih odluka u ubrzanom postupku i bez dovoljno konsultacija. FIFA ipak odbacuje kritike i poslednjih dana navodi da je deo otpora posledica medijskog izveštavanja, uz tvrdnju da će o projektu biti sprovedene otvorene konsultacije. Organizacija i dalje lobira među nacionalnim savezima i nije odustala od roka do 19. septembra za prijavljivanje zainteresovanih članica.
Infantino formalno još nije pred smenom, ali mu posao visi o koncu. Kako bi Amerikanci voleli da kažu "Dead man walking". Vanredni Kongres FIFA mogao bi da bude sazvan ukoliko to zatraže najmanje 43 nacionalna saveza, ali njegovi protivnici trenutno kao prioritet vide rušenje projekta, a tek zatim pitanje predsedničkih izbora.
Do pre nekoliko dana očekivalo se da će Infantino u martu bez većih problema osvojiti četvrti mandat, pogotovo uz veliku podršku predsednika SAD Donalda Trampa. Sada UEFA i druge konfederacije već razmatraju potencijalne protivkandidate, među kojima se pominju predsednik Konkakafa Viktor Montaglijani i predsednik AFC šeik Salman bin Ibrahim el Kalifa.
Infantino je tokom prethodne decenije uspevao da sačuva podršku većine nacionalnih saveza, pre svega zahvaljujući povećanju sredstava koja im FIFA prosleđuje. Ipak, ostavke i javne optužbe ljudi iz njegovog najbližeg kruga pokazuju da se sada prvi put suočava i sa ozbiljnim otporom unutar organizacije kojom je do sada čvrsto upravljao.