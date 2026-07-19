Inter na afrički pogon juri drugu titulu u istoriji

Godinama se Inter oslanja na afričke fudbalere. Prvi strelac tima je mladi napadač iz Sijera Leonea Ali Konte, koji je do kraja godine na pozajmici iz norveškog Stromgodseta. Momak rođen 2004. godine briljirao je u poslednje vreme – postigao je pet golova na četiri utakmice.

17.30: (5,80) Jaro (3,70) Inter Turku (1,57)

Bio je junak eliminacije Sarajeva na startu kvalifikacija za Ligu konferencije. Postigao je gol u oba meča, i na Koševu (1:1) i u revanšu u Turkuu kada je bilo 2:1 za finski klub. Pre toga je zatresao mrežu VPS-a u Kupu Finske, dok je krajem prošlog meseca dao oba gola u pobedi nad Marijehamnom.

Konteu u napadu pomažu još dvojica igrača sa Crnog kontinenta, Kamerunac Loik Esomba i Nigerijac Klinton Jepta. U timu finskog stručnjaka Vesa-Peke Vasare su još trojica afričkih internacionalaca: Ampofo i Ahiabu iz Gane, kao i Botu iz Burkine Faso.

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Ekipa iz Turkua je samo jednom bila šampion, i to 2008. godine, a ima i dva Kupa Finske i četiri Liga kupa. U jedinom nedeljnom meču 16. kola elitne finske lige, Inter gostuje (17.30) Jaru koji je pretposlednji. Jedino je otpisani Marijehamn slabiji sa samo četiri boda. Jaro je lošu seriju prekinuo prošle nedelje kada je iznenađujuće pobedio Ilves u gostima sa 4:2.

Inter je u prvom delu šampionata slavio u Turkuu protiv današnjeg rivala sa 2:0 pogocima Jepte i Esombe u prvih 45 minuta.

FINSKA 1 – 16. KOLO

Subota

Oulu – Gnistan 0:2 (0:1)

/Latonen 31, Akinjemi 71/

SJK – KuPS 0:2 (0:2)

/Moreno Ćorčari 24, Lutumba 31/

Helsinki – VPS 2:1 (1:0)

/Harala 45+1, Puki 75pen – Lindholm 46/

Nedelja

17.30: (5,80) Jaro (3,70) Inter Turku (1,57)

Ponedeljak

17.00: (2,65) TPS (3,30) Ilves (2,50)

18.00: (5,40) Marijehemn (3,70) Lahti (1,60)

***kvote su podložne promenana