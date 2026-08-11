Inter prihvatio poraz od Atletika, digao ruke od Romera i krenuo u ofanzivu na Spensa

Međutim, kako stvari stoje tu su bitku izgubili, Romero je na korak do madridskog Atletika, što je nateralo čelnike Intera da ponovo promene planove, da promene prioritet i novac koji su namenili za štopera Totenhema ulože u beka. Takođe londonskog kluba. Na promenu kursa uticala je i situacija sa Benžamenom Pavarom, koja se stabilizovala nakon što je francuski defanzivac potvrdio želju da ostane i sjajnim zalaganjem na svetskoj turneji i treninzima oduševio stručni štab, čime su otklonjene sumnje o njegovom odlasku.

Time se Inter usredsredio isključivo na finalizaciju transfera na bokovima, dok se u veznom redu kao potencijalno pojačanje i investicija i dalje razmatra dolazak Kurtisa Džonsa. Ipak, prioritet u ovom trenutku je njegov sunarodnik Spens, koji je sve bliži dolasku u Milano. I dok Fabricio Romano piše da na Đuzepe Meaci pripremaju zvaničnu ponudu Totenhemu, Gazeta delo Sport piše da dve strane nisu daleko od dogovora te da se očekuje da on bude zaključen na oko 30.000.000 evra uvećanih za bonuse.

Sportski sektor Intera je prethodno pokušavao i sa Musom Dijabijem, željom iz ranijih prelaznih rokova, ali su njegov dolazak zakomplikovali previsoka plata i pregovori sa Al Itihadom. Kako bilo, Gazeta delo Sport uverava da je Spens oduvek bio primarna opcija, kako iz taktičkih, tako i iz fizičkih razloga. Englez se idealno uklapa u specifične zahteve formacije sa krilnim igračima, jer donosi preko znatno veću sigurnost u defanzivnim zadacima od Dijabija i pride pokriva obe strane terena, što je najuočljivije bilo na Svetskom prvenstvu. Zbog toga su se u Interu u poslednjim satima u potpunosti fokusirali na Spensa, koji će najverovatnije dobiti četvorogodišnji ugovor u prestonici mode.

Spekulisalo se prethodnih dana i o interesovanju Rome za Luisa Enrikea, kojeg u Interu procenjuju na oko 30.000.000 evra, a ukoliko Brazilac ode šampion Italije moraće ponovo u potragu za krilnim igračem. Jer Spens je, ukoliko stigne, zamena za Dumfrisa.