NEC ima svog Đokovića: Tadić napada Grke za plej-of Lige šampiona

Upravo je Sirhujs taj koji je dospeo u nezgodnu poziciju dolaskom iskusnog srpskog napadača. On je kao slobodan agent došao iz Fortune Sitard, računajući da će biti prvi napadač ekipe iz Najmehena, ali Dušanov dolazak je sve poremetio, pa je u prva dva meča sezone bio tek treći napadač, iza Brajana Linsena i Tadića.

"Imam fantastičan odnos sa Dušanom. On je veliki igrač i donosi mnogo NEC-u na terenu i van njega. To govori nešto i o ovom klubu kad može da dovede takve igrače. Ipak u ta dva zvanična meča koje smo igrali, igrao je kao napadač. Mogao sam i ja da budem na njegovom mestu. Dušan i Brajan mogu da igraju na više pozicija, ja sam više prava devetka, kao i Koki Ogava koji je povređen. Sve zavisi koji tip igrača traži menadžer za određen meč. Ne volim da pričam o prvom, drugom i trećem napadaču. Dajem sve kada dobijem šansu i moram da ih koristim", kaže Sirhujs, koji ne krije da je razočaran što nije igrao u Atini.

19.30: (2,70) NEC (3,35) Olimpijakos (2,60)

Jedan od onih koji je kritikovao potez uprave NEC-a da angažuju Tadića, bio je i bivši reprezentativac Holandije, Rafael van der Vart.

"Tadića smatram kao i Vuta Veghorsta nepotrebnim pojačanjem. Bio je sjajan igrač i možda i dalje jeste, ali menja se cela dinamika igre tima. I to što je Tajron Čeri morao da mu da svoju 'desetku'... Zašto?", upitao se Van der Vart.

Večeras je nova prilika za NEC i napadači, poput Sirhujsa i Tadića, biće na posebnom zadatku, jer u prvoj utakmici nije bilo golova.

Direktor Van Šajk je oduševljen time što je Tadić došao u NEC, pa je sjajnog napadača uporedio sa teniserom Novakom Đokovićem.

"U svemu što čini vidi se mentalitet vrhunskog sportiste. Nikada nije umoran, i sam to ističe. Treniramo, a pored terena su poređane flašice sa vodom. Tokom treninga one se isprazne, a po njemu to ne sme da se dogodi. Uvek mora da tu da stoji bokal sa vodom. To su sitnice, ali upravo njima stvara takvu atmosferu. Razgovarao sam sa njim u Amsterdamu pre par nedelja i tada mi je rekao: 'I u Ajaksu su mladi igrači ponekad bili umorni, ali ja nikada nisam umoran'. Ako si umoran, onda ne odmaraš kako treba, ne oporavljaš se kako treba ili ti ishrana nije dobra. Moraš da igraš i kad osetiš umor. o je u tvojoj glavi. Tadić zato kaže: 'Nikada nisam umoran, to ne može da se dogodi.' Taj čovek ima neverovatno telo. Uvek kažem da je on Đoković fudbala. Neverovatno je koliko taj čovek živi za ovaj sport", poručio je Van Šajk.

Posle meča sa Telstarom, Tadić je imao utisak kao da su igrači već bili mislima na meču sa Olimpijakosom.

"Želite da pomognete svojim iskustvom, svim što imate. Posebno je sada to bitno. Igraćemo svaka tri ili četiri dana i momci moraju da se naviknu na to. Za njih je to nešto novo, to se videlo lepo na ovoj utakmici. Morate da budete oštri, ne smete da mislite na naredni meč. U suprotnom, nećete pobeđivati", upozorio je Tadić.

Trener NEC-a Dik Šrojder je ubeđen da ih poraz u prvenstvu neće poremetiti.

"Taj poraz ne znači ništa za ovaj meč. Sve je novo, imali smo oporavak, odmor, ali je jasno da ćemo u meč ući sa određenim umorom u nogama. Momci moraju da prevaziđu i taj mentalni zamor. Radimo na tome, jer ono što osećaju dana, biće isto cele sezone. Nikad neće biti potpuno sveži", rekao je Šrojder.

Njegov kolega sa klupe Olimpijakosa, Hose Luis Mendilibar je priznao da je njegov tim bio slab u prvoj utakmici i da mora da odigra bolje ako želi da nastavi put ka plasmanu u Ligu šampiona.

"Jednostavno je, moramo da pobedimo. Pre svega da odigramo bolje nego prvu utakmicu koja je završena bez pobednika. Moramo da verujemo u svoje snage i sposobnosti, a ne zato što tradicija kaže da prolazimo dalje. U prvom meču bili smo loši. Ako budemo makar malom bolji, imaćemo više šansi. Imali smo više dana da radimo sa novim igračima, ova nedelja dala nam je priliku da promenimo stvari na bolje", rekao je Mendilibar.

🎁🎁🎁

Registruj se i verifikuj nalog – čeka te paket vredan do 250.000 RSD

🎁🎁🎁

KVALIFIKACIJE ZA LIGU ŠAMPIONA - 3. KOLO (REVANŠ)

Utorak

17.00: (2,65) Kairat (3,10) Levski (2,85) - prvi meč 0:1

18.00: (1,70) Bode Glimt (4,50) Union Sen Žiloaz (4,35) - 3:3

18.00: (2,05) Sabah (3,50) Orhus (3,50) - 1:2

19.00: (7,25) Kaunas Žalgiris (4,40) Dinamo Zagreb (1,40) - 0:5

19.30: (2,70) NEC (3,35) Olimpijakos (2,60) - 0:0

20.00: (1,28) Crvena zvezda (6,50) Hapoel Ber Ševa (10,0) - 0:1

20.15: (1,90) Slovan Bratislava (3,50) Mjelbi (4,10) - 2:1

20.15: (1,48) Celje (4,40) Ararat (6,75) - 1:2

20.30: (3,70) Šturm (3,80) Fenerbahče (1,85) - 0:2

21.00: (1,45) Lion (4,60) Sparta Prag (6,85) - 1:2

*** kvote su podložne promenama