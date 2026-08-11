Ko bi rekao: Izraelci nepremostiva prepreka za srpske klubove

Gledajući samo 21. vek, srpski klubovi su čak pet puta eliminisani od izraelskih u kvalifikacijama za UEFA takmičenja. Pomenuti Partizan od Makabi Petah Tikve 2005, Vojvodina od Hapoel Tel Aviva 2008, Radnički Niš od Makabi Tel Aviva 2018, Crvena zvezda od Makabi Haife 2022. i TSC od Makabi Tel Aviva pre dve sezone. A, tu je i poraz crno-belih od Makabi Haife 2006. godine u grupnoj fazi Kupa UEFA.

20.00: (1.28) CRVENA ZVEZDA (6.50) HAPOEL BER ŠEVA (10.0)

Probaće Crvena zvezda večeras od 20 časova da spreči novi neuspeh, kako klupski tako i nacionalni.

Iako su pre nedelju dana pognutih glava napustili neutralni teren u Mađarskoj, utisak je da izabranici Dejana Stankovića imaju veći kvalitet od rivala i da bi u revanšu mogli do preokreta. Moraće, naravno, ulogu favorita da opravdaju na terenu.

Iako su se pokazali kao ozbiljne mine za srpske klubove, nemaju Izraelci neke posebno zapažene rezultate na međunarodnoj sceni. Makabi Haifa ih predvodi kao najuspešniji sa tri plasmana u Ligu šampiona (poslednji put u sezoni 2022/23), Hapoel Tel Aviv je igrao četvrtfinale Kupa UEFA za sezonu 2001/02, dok su se u osmini finala Lige konferencije pre tri sezone našla dva izraelska kluba: Makabi Tel Aviv i Makabi Haifa.

Doprinelo je to da Izrael trenutno bude bolje plasiran od Srbije na UEFA rang-listi, pošto sa koeficijentom 22.625 zauzima 23 mesto, a naša zemlja je sa 17.500 na 29.

UČINAK SRPSKIH KLUBOVA PROTIV IZRAELSKIH:

1996/97: Partizan - Makabi Haifa 3:1, 1:0 (kvalifikacije za Kup UEFA)

1997/98: Proleter Zrenjanin - Makabi Haifa 4:0 (Intertoto kup)

2005/06: Partizan - Makabi Petah Tikva 2:0, 2:5 (Kup UEFA, prvo kolo)

2006/07: Partizan - Makabi Haifa 0:1 (Kup UEFA, grupna faza)

2008/09: Vojvodina - Hapoel Tel Aviv 0:0, 0:3 (kvalifikacije za Kup UEFA)

2018/19: Radnički Niš - Makabi Tel Aviv 0:2, 2:2 (kvalifikacije za Ligu Evrope)

2022/23: Crvena zvezda - Makabi Haifa 2:2, 2:3 (kvalifikacije za Ligu šampiona)

2024/25: TSC - Makabi Tel Aviv 0:3, 1:5 (kvalifikacije za Ligu Evrope)

2026/27: Crvena zvezda - Hapoel Ber Ševa 0:1, ? (kvalifikacije za Ligu šampiona)