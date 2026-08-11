Kada nemaš drugi izlaz, kreni po Ligu šampiona!

Ono što je činjenica jeste da Crvena zvezda iz ove situacije može mnogo više da profitira nego što deluje na prvi pogled. Udarac iz Mađarske jeste bio težak i uticao je na to da se gotovo potpuno ugasi plamen velikih očekivanja oko stadiona Rajko Mitić, ali bi i takav antiklimaks očas posla mogao da se pretvori u Zvezdin talas ka Ligi šampiona. Jer, ako Stankovićev tim večeras bude na visini zadatka i ostvari pobedu na dominantan način, Zvezda bi zaplivala na talasu euforije i psihološkog naboja pred prvi meč plej-ofa za elitno takmičenje, koji se igra za samo sedam dana u Beogradu.

Foto: Star Sport

Stankoviću večeras na terenu nisu potrebni tehnički najbolji igrači u timu, već oni sa najsnažnijim karakterom. Oni koji će bez rezerve krenuti u juriš na protivnika, ali bez gubljenja tla pod nogama, sposobni da iskoriste naboj sa tribina i utiču da se protivnik izbaci iz zone komfora. Tribine stadiona Rajko Mitić neće biti ispunjene do poslednjeg mesta, ali će se na tribinama naći oko 40.000 onih koji najviše veruju u Zvezdin povratak na stazu koja vodi ka toliko iščekivanom plasmanu u Ligu šampiona. „Svaki dlan, svaki glas će nam biti potreban. Naša energija mora da bude totalno drugačija nego u prvoj utakmici. Mislim da smo uspeli da iskontrolišemo ovu nedelju, da vratimo samopouzdanje, da se ispričamo. Energija treba da bude drugačija i siguran sam da će utakmica biti drugačija“, rekao je Stanković na jučerašnjoj konferenciji za medije.

Šef struke crveno-belih je bez dileme mnogo vremena proveo u vraćanju ekipe u psihološki balans, jer se i protiv Novog Pazara videlo da joj je samopouzdanje poljuljano. Ipak, da bi se večeras eliminisao sastav Rana Kožuha neće biti dovoljna samo vera u pobedu, već moraju da se neutrališu nedopustivi propusti iz prvog meča. Zvezda je imala ozbiljnih problema sa pritiskom na drugu loptu, njeni igrači su grešili u pasovima i gubili loptu u najkritičnijem delu terena, odakle protivnik brzo stiže do njenog gola. Upravo jedna takva situacija je i uticala da rival dođe do pobedonosnog pogotka u 38. minutu utakmice.

20.00: (1.28) CRVENA ZVEZDA (6.50) HAPOEL BER ŠEVA (10.0)

Zvezda je morala bolje da reaguje i u poslednjih pola sata kada je imala igrača više na terenu, ali joj nije samo nedostajala realizacija, već još više završni pas ka najisturenijim igračima. Crveno-beli moraju mnogo bolje da iskoriste i prostor koji protivnik ostavlja na svojoj polovini, tako da će kvalitetna partija Osmana Bukarija biti jedan od preduslova za ostvarenje željenog rezultata.

Crvena zvezda večeras nema drugi izlaz, već da napravi jedan od ključnih koraka ka plasmanu u Ligu šampiona i potpuno vrati situaciju pod svoju kontrolu. U suprotnom je očekuje turbulentna završnica evropskih kvalifikacija.

KVALIFIKACIJE ZA LIGU ŠAMPIONA - 3. KOLO (REVANŠI)

Utorak

17.00: (2,65) Kairat (3,10) Levski (2,85) - prvi meč 0:1

18.00: (1,70) Bode Glimt (4,50) Union Sen Žiloaz (4,35) - 3:3

18.00: (2,05) Sabah (3,50) Orhus (3,50) - 1:2

19.00: (7,25) Kaunas Žalgiris (4,40) Dinamo Zagreb (1,40) - 0:5

19.30: (2,70) NEC (3,35) Olimpijakos (2,60) - 0:0

20.00: (1,28) Crvena zvezda (6,50) Hapoel Ber Ševa (10,0) - 0:1

20.15: (1,90) Slovan Bratislava (3,50) Mjelbi (4,10) - 2:1

20.15: (1,48) Celje (4,40) Ararat (6,75) - 1:2

20.30: (3,70) Šturm (3,80) Fenerbahče (1,85) - 0:2

21.00: (1,45) Lion (4,60) Sparta Prag (6,85) - 1:2

***kvote su podložne promenama