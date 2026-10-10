Inter se uželeo fudbala, Parma mu sama otvorila vrata

Prvenstvena pauza za Inter kao da je bila – hiperbarična komora. Iz nje je izašao osvežen, odmoran, podmlađen... Dok se mnogi muče da ponovo uhvate zalet posle nikada dužeg reprezentativnog prozora, crno-plavima je predah došao, izgleda, kao naručen.

Doduše, Interu je danas dosta pomogla Parma, koja je već u 13. minutu sama otvorila svoje vrata i pozvala tim iz Milana da dođe po bodove. Takav poklon se ne ispušta iz ruku, pa je za pola sata igre sve bilo gotovo – 3:0. A, to znači i da je u Mozzart RELAXU prošla igra 4+, jer su tri gola postignuta do 40. minuta.