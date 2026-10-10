Inter se uželeo fudbala, Parma mu sama otvorila vrata
Vreme čitanja: 7min | sub. 10.10.26. | 19:50
Golman napravio kardinalnu grešku, sve rešeno za pola sata – 3:0
Prvenstvena pauza za Inter kao da je bila – hiperbarična komora. Iz nje je izašao osvežen, odmoran, podmlađen... Dok se mnogi muče da ponovo uhvate zalet posle nikada dužeg reprezentativnog prozora, crno-plavima je predah došao, izgleda, kao naručen.
Doduše, Interu je danas dosta pomogla Parma, koja je već u 13. minutu sama otvorila svoje vrata i pozvala tim iz Milana da dođe po bodove. Takav poklon se ne ispušta iz ruku, pa je za pola sata igre sve bilo gotovo – 3:0. A, to znači i da je u Mozzart RELAXU prošla igra 4+, jer su tri gola postignuta do 40. minuta.
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Nekadašnji sjajni golgeter Alberto Đilardino debitovao je večeras na klupi Parme. Na klupi kluba u čijem je dresu nekada rešetao mreže. Ovog puta tresla se mreža samo njegovog tima, pa se Đilardino neće baš po lepom sećati svoje prve utakmice na klupi plavo-žutih.
Najveći krivac za to je – golman. Kardinalnu grešku napravio je Korvi u tom 13. minutu, pošto je Parma po svaku cenu želela da pas igrom izađe iz presinga. Čuvar mreže je odigrao lošu loptu na ivicu šesnaesterca za Keitu, koji je već imao Sučića na leđima. Hrvat mu je oduzeo loptu i odmah je poslao pod prečku – 1:0.
A, nije loše Parma pre toga ušla u utakmicu, imala je dve opasne akcije u kojima je zapretila preko Turea, međutim, posle primljenog pogotka potpuno se prosula. Kao kofa mleka.
Samo pet minuta kasnije već je razlika bila duplo veća. Kasnio je Dijego Karlos sa startom na Pija Espozita, stao mu je na stopalo i posle intervencije iz VAR sobe dosuđen je penal za Inter, koji je Čalhanoglu pretvorio u 2:0.
Vrlo brzo, u 31. minuut, Parma je pala u zaostatak od tri gola, kada je Tiram šutem uz dalju stativu krunisao asistenciju Mhitarjana. Jasno je svima bilo posle toga da je to – to. Pitanje je bilo samo hoće li razlika na kraju biti veća.
Trudio se svim silana Federiko Dimarko da Inter još koji put postigne gol, bio je jedan od agilnijih pojedinaca na terenu, mnogo dobrih napada crno-plavih išlo je preko njega. Ali, stanje na semaforu se do kraja nije promenilo.
Dobio je šansu i srpski reprezentativac Aleksandar Stanković, koji je u 61. minutu zamenio Hakana Čalhanoglua. Svaki minut na terenu je dragocen za mladog vezistu, koji je u Ligi nacija upisao nove nastupe za Srbiju. A, ovo je pravi put da zadrži svoje mesto u startnoj postavi Orlova.
SERIJA A – 6. KOLO
Subota
Đenova - Fjorentina 2:1 (2:0)
/Osmajić 8, Mesijas 15 - Vaskez 73ag/
Inter - Parma 3:0 (3:0)
/Sučić 13, Čalhanoglu 18p, Tiram 31/
20.30: (1,48) Napoli (4,40) Frozinone (6,75) MOZZART RELAX
Nedelja
12.30: (2,60) Komo (3,40) Roma (2,70) MOZZART RELAX
15.00: (1,62) Lacio (3,80) Monca (5,80) MOZZART RELAX
15.00: (4,00) Leče (3,45) Bolonja (1,95) MOZZART RELAX
18.00: (4,40) Sasuolo (3,50) Milan (1,85) MOZZART RELAX
20.45: (5,80) Kaljari (3,80) Juventus (1,62) MOZZART RELAX
Ponedeljak
18.30: (1,55) Atalanta (4,20) Venecija (5,90) MOZZART RELAX
20.45: (2,40) Torino (3,30) Udineze (3,00) MOZZART RELAX
***kvote su podložne promenama