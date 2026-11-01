Monako u problemu: Vraća se Erik Dajer, Balogun adut za izlazak iz krize

Posrtanja su krenula od meča sa Tuluzom na svom terenu (2:2), kada je prokockana prednost od 2:0. Usledio je neočekivani poraz, prvi u sezoni od Lorijana u gostima (0:1), a prošle nedelje mršavi remi na svom terenu protiv Lila (1:1), kada je domaćin u finišu sa igračem više stigao do boda.

17.15: (2,55) Pariz (3,60) Monako (2,65) MOZZART RELAX

Monaku očajnički treba pobeda u šampionatu Francuske za mirniji nastavak sezone. Prilika da se izađe iz krize je gostovanje u Parizu (17.15). Drugi tim iz Grada svetlosti igra toplo-hladno, pobeda-poraz-pobeda-poraz, u prethodne četiri utakmice, ali je i dalje na visokoj šestoj poziciji Lige 1.

Dobra vest za Kneževe je da se u tim vratio Englez Erik Dajer. Iskusni zadnji vezni, koji može da igra i štopera, na spisku je od 21 fudbalera na koje francuski stručnjak računa za gostovanje Parizu. U ekipu je uključen i Pape Kabral pošto je propustio prošli meč, ali su van stroja četvorica: Ansu Fati, Stanis Idumbo, Mika Biret i Mohamed Salisu.

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MOZZART RELAX pravi dobitni tiket – Oba tima daju gol u prvom poluvremenu, i tip GG3+ je odmah prošao.

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Mladi Nemac Paris Bruner je blistao na početku sezone, ali i njega je poremetila suspenzija zbog crvenog kartona i dve meča suspenzije. Vratio se u tim prošle nedelje protiv Lila. Očekuje se da bi prvi start u šampionatu mogao da ima i Amerikanac Folarin Balogun koji je letos bio na pragu prelaska u Everton. I dalje dobija šansu na kašičicu posle povrede. Igrao je samo 80 minuta na četiri utakmice, a danas bi mogao da ima prvi start u Ligi 1 ove sezone, da čini tandem u napadu sa Brunerom.

17.15: (1,42) Lion (4,70) Anže (6,75) MOZZART RELAX

Monako je prošle sezone oba puta poražen na gostovanju Parizu. U Gradu svetlosti su domaćini slavili sa 4:1, dok su u Kneževini pobedili sa 1:0. Pariz je odličan na svom terenu, tri pobede i remi, bez poraza.

Ovaj meč je u ponudi Mozzart Relaxa. Kvota na GG3+ je 1,73.

FRANCUSKA 1 – 9. KOLO

Petak

Avr - PSŽ 1:5 (1:2)

/Džoš Madža 18 - Godts 26, Hakimi 28, 55, 69, Majulu 62/

Nica - Ren 5:2 (3:1)

/Vai 12 pen, 34 pen, Klaus 45+2, Amura 52, 73 - Šimanski 15, Dia 58 pen/

Lil - Lans 1:0 (0:0)

/Žiru 86/

Subota

Troa - Le Man 2:0 (1:0)

/Diop 32, Bura 71/

Nedelja

15.00: (1,85) Strazbur (3,90) Okser (3,80) MOZZART RELAX

17.15: (1,42) Lion (4,70) Anže (6,75) MOZZART RELAX

17.15: (2,55) Pariz (3,60) Monako (2,65) MOZZART RELAX

20.45: (2,90) Olimpik Marselj (4,10) Tuluz (3,25) MOZZART RELAX

Ponedeljak

20.45: (2,50) Lorijan (3,40) Brest (2,80) MOZZART RELAX

***kvote su podložne promenama