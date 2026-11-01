Liverpul je strašan, ali Arteta bi da razbije čini Enfilda posle 14 godina

Ipak, to je lakše reći nego uraditi, jer je stadion Liverpula kao začaran u poslednjih 13 ligaških mečeva za igrače Arsenala. Trinaest je, kažu, baksuzan, magičan broj, i čini se da sve što je Arsenal radio u proteklih deceniju i više bilo beskorisno da se razbiju te crvene čini.

17.30: (2,65) Liverpul (3,45) Arsenal (2,60)

Temperamentni Mikel Arteta pokušavao je sve - ulazio je u direktan klinč sa isto tako emotivnim i vatrenim Jirgenom Klopom, isto su činili i njegovi izabranici poput Granita Džake u aprilu 2023. kada je ušao u duel sa Trentom Aleksanderom Arnoldom, što je inspirisalo igrače Liverpula da posle 0:2 dođu do boda. Pre pet godina, baš u novembru, Arteta je u trening centru Arsenala postavio zvučnike, sa kojih je treštala Liverpulova himna "You will never walk alone", kako bi spremio svoje ratnike za atmosferu na stadionu protivnika, ali nije vredelo, doživeli su nokaut i poraz od 4:0. Šta može sada da uradi, veliko je pitanje, i to posle šokantnog poraza u Liga kupu nedaleko odatle, u malenom Flitvudu.

"To sa zvučnicima bilo je pre mnogo godina, zar ne?", kao da je želeo Arteta da podseti da je u međuvremenu njegov ti dosegao šampionske visine.

I tu je zaista u pravu, Arsenal je u tih pet godina zaista sazreo i postao ozbiljan tim kadar da se bori za trofeje na svim frontovima. Danas bi trebalo da pokaže da je nešto i naučio iz svih tih prethodnih iskušenja na severozapadu Engleske.

"Ta epizoda sa Džakom je imala negativan uticaj na tim. Da, sada ćemo raditi šta god je dobro za tim, i to što je moguće više", kaže Arteta ne otkrivajući kakav mu je novi plan za osvajanje Enfilda.

Španski stručnjak ne libi se da i sam na razne načine pomogne ekipi, čak iako je to na ivici incidenta, bilo da zadržava loptu ili da ulazi u sukob sa četvrtim sudijom. Mnogi kažu da time ne pomaže ekipi, ali on nije tako siguran.

"Ne znam. Fer ili ne, mišljenja su podeljena i realnost je da prošle godine nisam imao nijednu suspenziju. Trudiću se da dam maksimum, jer pravila su sve oštrija. To je nešto što ne radim svesno, inače svakako to ne bih činio. Pokušavam što je više moguće da pomognem timu da dobije meč, to je jedini cilj, a sve zavisi šta kome od toga ostaje u srcu", dodao je menadžer Arsenala.

MOZZART RELAX pravi dobitni tiket – Tvoj tim povede sa dva razlike i tip kec ili dvojka je odmah prošao

Slom u Flitvudu ga je baš naljutio, imao je štošta da zameri svojim igračima, ali kaže da to ne menja njegov plan za derbi sa Liverpulom, cilj je isti. Da se prvi put ostvari pobeda na Enfildu još od 2. septembra 2012. godine, kada je Arteta bio igrač Tobdžija. Od tada su u kupu i prvenstvu odigrali 16 mečeva i samo jednom u Liga kupu Arsenal je slavio na penale. Bez prvenstvene pobede na terenu Liverpula je više od 14 godina.

"Posle kupa, jedino što želim je pobeda na Enfildu. Nema nikakve razlike. Morate da prebolite poraz, ali cilj ostaje isti. Kada dolazite na takve stadione, ne pobeđujete često. Morate da uradite nešto posebno i moraćemo da budemo zaista na visokom nivou da bismo pobedili i uveren sam da ćemo biti. Bili smo na tom terenu nekoliko puta tako blizu pobede, na nama je da uradimo taj završni korak, a to je da osvojimo tri boda", podvukao je Arteta.

Ono što ga svakako brine su napadači, Kai Haverc i Viktor Đekereš nisu se pokazali u dobrom svetlu na meču sa Flitvudom, dok je nastup Nonija Maduekea pod velikim znakom pitanja. Maks Dauman je suspendovan, Bukajo Saka propušta meč zbog povrede, ali je dobra vest povratak Hristosa Colisa koji je u kombinaciji da počne meč posle dužeg vremena. Deklan Rajs i Rikardo Kalafjori su imali manjih problema, ali će sa njima biti sve u redu.

Na drugoj strani, Liverpul je sredinom nedelje preživeo meč osmine finala Liga kupa sa Čelsijem, izborivši plasman u četvrtfinale posle drame u penal seriji, tako u znatno boljem raspoloženju ulazi u večerašnji derbi.

Andoni Iraola je drug Artete iz dečačkih dana. Dobro se poznaju i nema sumnje da će od njihovih taktičkih planova u mnogome zavisiti ishod ovog dvoboja. Ni Iraola nije bez kadrovskih problema, ali poslednje vesti kažu da Viktor Munjoz i Dominik Soboslaj imaju šansu da zaigraju.

"Da, mislim da imaju šansu, ali zaista ne mogu da kažem da li će igrati ili ne", zagonetan je Iraola.

MOZZART RELAX pravi dobitni tiket – Oba tima daju gol u prvom poluvremenu, i tip GG3+ je odmah prošao

Španski stručnjak je sjajno koristio rotacije u poslednje vreme i može se reći da je Liverpul ušao u dobar ritam, na poslednjih pet utakmica Redsi imaju četiri pobede i remi. Pobede li ove večeri, imaće 18 bodova, svega tri manje od Sitija i Arsenala i ako bude tako, slobodno se može reći da i on postaju akter u trci za titulu.

Iraola je ipak oprezan i ne želi da ide tako daleko, da proglasi svoj tim kandidatom za prvo mesto.

"Još je prerano da se gleda na tabelu. Očekuje nas paklen meč. Veoma dobro znamo Arsenal, dobro se poznajemo i moramo da budemo spremni. Biće to zahtevan meč, ali dobra forma i atmosfera na Enfildu će nam pomoći, nadam se da ćemo biti na najvišem nivou. Još je rano za kalkulacije, treba ići meč po meč. Uvek kažem da nema svrhe gledati tabelu pre nego što odigrate sa svima makar jednom", kaže strateg Liverpula.

Neki igrači su manje-više odmarali tokom nedelje, pa se očekuje da će Alison Beker, Žeremi Žake, Miloš Kerkez, Aleksis Mekalister, Florijan Virc, Bredli Barkola i Aleksandar Isak biti u startnoj postavi. Ono što je izvesno da Iraola ni danas neće moći da zbog povreda računa na Džeremija Frimponga, Konora Bredlija, Uga Ekitikea i Đovanija Leonija.

MOGUĆI SASTAVI

LIVERPUL (4-2-3-1): Alison - Arauho, Žake, Van Dajk, Kerkez - Gravenberh, Mekalister - Barkola, Virc, Gakpo - Isak.

ARSENAL (4-2-3-1): Raja - Timber, Konsa, Gabrijel, Kalafjori - Rajs, Gimarais - Madueke, Edegor, Eze - Haverc.

PREMIJER LIGA, 9. KOLO

Subota

Čelsi - Mančester junajted 2:0 (0:0)

/Rodžers 50, Palmer 64pen/

Bornmut - Lids 2:0 (1:0)

/Evanilson 31, Adli 90+4/

Brentford - Notingem Forest 2:0 (1:0)

/Milenković 30ag, Tijago 76/

Koventri Siti - Sanderlend 3:1 (2:0)

/Sakamoto 17, Avoniji 37, Rudoni 52 - Le Fe 67pen/

Hal - Ipsvič 2:2 (0:1)

/Irogbunam 58, MekBarni 68 - Florentino 22, Ensiso 74/

Mančester Siti - Brajton 0:1 (0:1)

/Ajari 11/

Totenhem - Kristal Palas 2:0 (1:0)

/Grej 25, Van Heke 73/

Aston Vila - Fulam 1:1 (1:0)

/Džekson 39 - Suzuki 64ag/

Nedelja

17.30: (2,65) Liverpul (3,45) Arsenal (2,60) MOZZART RELAX

Ponedeljak

21.00: (2,35) Njukasl (3,60) Everton (2,85) MOZZART RELAX

*** kvote su podložne promenama