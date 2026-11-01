Prve simulacije plasmana u Evroligi: Zvezda direktno u plej-of, Partizan ostao kratak
Vreme čitanja: 3min | ned. 01.11.26. | 10:30
Proračun napravljen na osnovu devet odigranih utakmica do sada u Evroligi
Potpuno suprotni trendovi u formi beogradskih večitih rivala dobili su dupli odjek u najnovijim matematičkim prognozama nastavka Evrolige. Dok crveno-beli iza sebe imaju sjajnu seriju od šest pobeda u poslednjih sedam kola (uz jedini neuspeh upravo u derbiju protiv crno-belih), ekipa Partizana prolazi kroz krizni period. Nakon praznih šaka na naporanom evroligaškom gostovanju u Lionu i Kaunasu, Penjarojin sastav spao je na skor 4-5 i trenutno deli pozicije od 11. do 15. mesta na tabeli, što slikovito prikazuje koliko je borba u elitnom takmičenju ove sezone izjednačena i surova.
Specijalizovana analitička platforma „Figureeight” osvežila je svoje simulacije za konačan plasman, a dobijeni podaci idu apsolutno u prilog ekipi sa Malog Kalemegdana. Prema njihovim proračunima, Zvezdi se daje čak 56 odsto šansi da ligaški deo završi među šest prvoplasiranih timova i tako bez stresa i dodatnih kvalifikacija obezbedi direktno mesto u četvrtfinalu.
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Algoritam procenjuje sa 35 procenata verovatnoće da crveno-beli mogu i do prednosti domaćeg terena (Top 4), dok je opšta šansa da se nađu u prvih deset i osiguraju barem plej-in dostigla ogromnih 88 odsto. Matematički model u ovom trenutku vidi Zvezdu na visokom petom mestu na kraju regularnog dela.
Sa druge strane, za pristalice Partizan Mozzart Beta ove simulacije donose sumornu sliku. Beograđanima se daje skromnih 41 procenat šansi da uhvate karte za dogravanje kroz plej-in (plasman od 7. do 10. mesta), dok je verovatnoća za direktan proboj u prestižni Top 6 svedena na svega 11 odsto.
Scenario po kom bi Partizan uspeo da osigura prednost domaćeg parka u doigravanju praktično je u domenu čiste teorije sa svega četiri odsto verovatnoće, pri čemu ih projekcija trenutno drži na 11. mestu — prvoj poziciji ispod linije uspeha i plasmana u doigravanje.
Na samom vrhu tabele kompjuter prognozira žestoku trku Olimpijakosa i Real Madrida, koje u stopu prate Obradovićev Panatinaikos i Valensija, dok bi uz Zvezdu u šest najboljih trebalo da uđe i izraelski Hapoel. Prolaz kroz plej-in, prema istim proračunima, tražiće Fenerbahče, Barselona, Dubai i Masijulisov Žalgiris.
Naravno, sam obim takmičenja garantuje još mnogo obrata, dramatičnih mečeva i promena na tabeli, ali uvodni preseci jasno poručuju: Zvezda u ovom trenutku drži sve adute u svojim rukama, dok Penjaroja i njegov tim moraju podhitno da pronađu pobednički recept koji ih je krasio u prva tri kola, ali i protiv Crvene zvezde.