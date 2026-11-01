Prve simulacije plasmana u Evroligi: Zvezda direktno u plej-of, Partizan ostao kratak

Potpuno suprotni trendovi u formi beogradskih večitih rivala dobili su dupli odjek u najnovijim matematičkim prognozama nastavka Evrolige. Dok crveno-beli iza sebe imaju sjajnu seriju od šest pobeda u poslednjih sedam kola (uz jedini neuspeh upravo u derbiju protiv crno-belih), ekipa Partizana prolazi kroz krizni period. Nakon praznih šaka na naporanom evroligaškom gostovanju u Lionu i Kaunasu, Penjarojin sastav spao je na skor 4-5 i trenutno deli pozicije od 11. do 15. mesta na tabeli, što slikovito prikazuje koliko je borba u elitnom takmičenju ove sezone izjednačena i surova.

Specijalizovana analitička platforma „Figureeight” osvežila je svoje simulacije za konačan plasman, a dobijeni podaci idu apsolutno u prilog ekipi sa Malog Kalemegdana. Prema njihovim proračunima, Zvezdi se daje čak 56 odsto šansi da ligaški deo završi među šest prvoplasiranih timova i tako bez stresa i dodatnih kvalifikacija obezbedi direktno mesto u četvrtfinalu.