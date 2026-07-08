Henman i Beker u čudu, Rusedski sumnja da je Novaku ostalo dovoljno snage za završnicu
Vreme čitanja: 2min | sre. 08.07.26. | 16:24
Kako bivši teniseri vide igru i šanse Đokovića posle meča sa Kanađaninom
Teniski stručnjaci su zadivljeni pobedom Novaka Đokovića u četvrtfinalu Vimbldona.
Boris Beker, Tim Henman, Greg Rusedski, svi oni su impresionirani kako Novak igra sa 39 godina, ali ostalo je ono najvažnije, poslednje dve faze turnira, polufinale i finale.
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U pet sati i 15 minuta igre i pobede nad Ožeom-Alijasimom, Đoković je pokazao da još može da se nosi sa daleko mlađim protivnicima i to je posebno oduševilo Britanca Tima Henmana.
"Pet sati igre i Đoković se i dalje kretao sjajno po terenu. Gledao sam ovog momka 20 godina, iznova i iznova, u najvećim trenucima on uvek daje najviše. To je odgovor koji svi očekujemo od Đokovića", kaže Henman.
Džon Mekinro je gledao meč Janika Sinera protiv Štrufa i upozorio Italijana da će, ako želi da odbrani titulu morati da igra daleko bolje.
"On definitivno mora da popravi igru. U to nema nikakve sumnje, moraće da uradi to ako želi da osvoji turnir. Mogli bi smo da mu damo ocenu B+ za ključne momente u ovom meču. Uradio je sve dobro, bio je na visini zadatka u odlučujućim trenucima, ali zna da je pred njim još mnogo posla", kaže Mekinro.
Greg Rusedski je oprezniji. On smatra da je Novak potrošio previše energije pred polufinale i da to daje šansu šampionu turnira.
"Rekao sam da Đoković može da uzme 25. grend slem titulu ovde na Vimbldonu, ali mislim da je potrošio previše energije. Rezervoar ne može tek tako da napuni. Da, istorijski je bio u stanjuu to da čini, ali mislim da će to biti problem. Siner će rodužavati poene. Đoković neće moći da udara bekhend za bekhendom kao protiv Feliksa. Moraće da pokuša da slomi forhend protivnika, Siner će to očekivati. On će biti fokusiran. Nije osvojio slem od početka godine nije bio ni u finalu. Jednostavno, ne vidim da će Novak imati snage posle brutalnog meča koji mu se desio", kaže Rusedski.
Britanac je postavio još nekoliko pitanja na koje nema odgovor.
"Kako Novak može da se oporavi? Narednih 48 sati, da li će koristiti ledenu kupku? Kako će telo da učini spremnim? Definitivno bar jedan dan neće ni pipnuti lopticu. Sve će biti samo oporavak, oporavak, oporavak...Ako i bude u stanju da se vrati, tu je tenis. Zato sam moram da dam predost Sineru, samo zbog tog fizičkog aspekta koji se dogodio. Dakle može li Novak sa 39 da uradi nešto? Ne znam da li će mu telo dozvoliti da igra onako kako želi", poručio je Rusedski.
I dok Rusedski lamentira nad šansama Novaka, Boris Beker je ushićen.
"Iskreno... To je nemoguće! Novak pobeđuje posle pet sati i 15 minuta protiv Ožea-Alijsima. Istorijski momenat za mnoge od nas", poručio je Boris.
VIMBLDON, ČETVRTFINALE
Sreda
15.10: (1,80) Fric (2,00) Zverev
15.40: (1,35) Koboli (3,20) Feri
Polufinale
Petak
*** kvote su podložne promenama