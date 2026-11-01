Vi nas napadajte, a mi ćemo "ono naše": Arsenal osvojio Enfild posle 14 godina

Bio je ovo klasičan derbi iz kuhinje Mikela Artete koji je svestan da njegov napad nije među najboljima u Engleskoj, ni u Evropi, ali isto tako zna da od odbrane kojom raspolaže nema moćnije, čvršće, uigranije i koherentnije. I zato branilac titule nakon ranog vođstva u režiji Kaija Haverca nije imao nikakvu zadršku da pusti rivala da igra fudbal, da mu dozvoli i šetnju po šesnaestercu, jer se samouverenost Artetinih štopera i svih ostalih figura koje aktivno učestvuju u odbrani svog gola, graniči sa ludilom.

Da parafraziramo čuvenu, Cezarovu, "Veni, vidi, vici". Umesto "dođoh, videh, pobedih" ,Arsenal je posetio Liveprul, pio krv na slamčicu i (iz)vadio dušu Redsima, pa osvojio Enfild posle 14 sušnih godina u legendarnom fudnalskom hramu - 0:1. To znači, da Premijer liga posle devete runde ima novog lidera.

Istina, umeo je Arsenal u šampionskoj sezoni, čuvajući stečeno, da kiksne protiv srednje i niže premijerligaške klase, da primi neku "kokušku" i tu i tamo prospe bodove, ali večerašnji utisak bio je takav da Liverpul, ma koliko napadao, neće izbeći poraz. Da, imao je domaćin prečku Florijana Virca iz slobodnjaka u finišu prvog dela, pa opasan udarac Aleksisa Makalistera koji minut kasnije, ali je duel u kojem bi ga pobeda vratila u šampionsku trku, završio bez ijednog udarca u okvir gola!? Posle dosadnjikavih petnaestak minuta otvaranja karata, Liverpul je, manje-više poklonio gol Arsenalu. Rizičan pas Alisona omogućio je krađu, a kroz nekoliko sekundi, lopta Deklana Rajsa vezala je noge Virdžilu van Dajku i Žeremiju Žakeu, a učinila Haverca dželatom Iraolinog tima. Rutinska egzekucija za, od dana, najproduktivnijeg Nemca u istoriji Premijer lige. Haverc je došao do 46. gola u engleskoj eliti prestigavši zemljaka Ilkaja Gundogana... Pritom, ove sezone uživa u derbijima, budući da je pogađao protiv Mančester Sitija u Komjuniti Šildu, pa davao golove Čelsiju i Liverpulu... Arsenal je dobio sve tri utakmice.

Gosti sa Emirejtsa su sredinom prvog dela, još dva puta naterali Enfild da se trese, ali je Haverc u 24. minutu za delić sekunde kasnio na dodavanje Bruna Gimaraisa, a šezdesetak sekundi kasnije Noni Madueke pogodio Jurijena Timbera. Da se to nije dogodilo, Haverc bi izrastao u dvostrukog strelca.

U nastavku meča Liverpul je apsolutno zagospodario sredinom terena, počeo da niže šanse, ali su Gabrijel, Konsa i ostali Arsenalovi defanzivci gotovo uvek bili na pravom mestu. I kada bi, naizgled, kasnili, ekspresno bi uspevali da se pregrušišu i zatvore prostore ka golu Davida Raje. Drugo poluvreme - ista slika. Liverpul naizgled rešen da izjednači, Arsenal gotov da mu to ne dozvoli. Leteli su Gabrijel, Konsa i Timber i nebom i zemljom, i lopte fudbalera Liverpula koje bi mogle da budu pretnja, neutralisali su na sve dozvoljene načine... Mada će navijači Liverpula reći nedozvoljene, budući da je u 29. minutu Colis vukao Gakpa sa leđa u svom šesnaestercu, a u 35. Timber igrao rukom u svom šesnaestercu... Međutim, Endi Medli nijednu od dve sporne situacije nije okarakterisao kao penal.

Arsenal je mogao da zaključa pobedu u 73. minutu, Colis je lukavo gađao dalji ugao, ali je Alison majstorski odbranio, ostavivši domaćine u životu. Arteta se do samog kraj kladio na svoju odbranu i prvi put u trenerskoj karijeri je osvojio Enfild. Seća se i on poslednjeg trijumfa Tobdžija na tom, svetom fudbalskom mestu, trijumfa iz 2. septembra 2012. kada je zaradio žuti karton, a saigrači mu Lukas Podolski i Santi Kazorla, srušili Liverpul.