Vi nas napadajte, a mi ćemo "ono naše": Arsenal osvojio Enfild posle 14 godina
Vreme čitanja: 11min | ned. 01.11.26. | 19:28
Kai Haverc rano doneo prednost šampionu, a najbolja odbrana elitnog, evropskog fudbala odradila ostatak posla - 0:1
Da parafraziramo čuvenu, Cezarovu, "Veni, vidi, vici". Umesto "dođoh, videh, pobedih",Arsenal je posetio Liveprul, pio krv na slamčicu i (iz)vadio dušu Redsima, pa osvojio Enfild posle 14 sušnih godina u legendarnom fudnalskom hramu - 0:1. To znači, da Premijer liga posle devete runde ima novog lidera.
Bio je ovo klasičan derbi iz kuhinje Mikela Artete koji je svestan da njegov napad nije među najboljima u Engleskoj, ni u Evropi, ali isto tako zna da od odbrane kojom raspolaže nema moćnije, čvršće, uigranije i koherentnije. I zato branilac titule nakon ranog vođstva u režiji Kaija Haverca nije imao nikakvu zadršku da pusti rivala da igra fudbal, da mu dozvoli i šetnju po šesnaestercu, jer se samouverenost Artetinih štopera i svih ostalih figura koje aktivno učestvuju u odbrani svog gola, graniči sa ludilom.
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Istina, umeo je Arsenal u šampionskoj sezoni, čuvajući stečeno, da kiksne protiv srednje i niže premijerligaške klase, da primi neku "kokušku" i tu i tamo prospe bodove, ali večerašnji utisak bio je takav da Liverpul, ma koliko napadao, neće izbeći poraz. Da, imao je domaćin prečku Florijana Virca iz slobodnjaka u finišu prvog dela, pa opasan udarac Aleksisa Makalistera koji minut kasnije, ali je duel u kojem bi ga pobeda vratila u šampionsku trku, završio bez ijednog udarca u okvir gola!?
Posle dosadnjikavih petnaestak minuta otvaranja karata, Liverpul je, manje-više poklonio gol Arsenalu. Rizičan pas Alisona omogućio je krađu, a kroz nekoliko sekundi, lopta Deklana Rajsa vezala je noge Virdžilu van Dajku i Žeremiju Žakeu, a učinila Haverca dželatom Iraolinog tima. Rutinska egzekucija za, od dana, najproduktivnijeg Nemca u istoriji Premijer lige. Haverc je došao do 46. gola u engleskoj eliti prestigavši zemljaka Ilkaja Gundogana... Pritom, ove sezone uživa u derbijima, budući da je pogađao protiv Mančester Sitija u Komjuniti Šildu, pa davao golove Čelsiju i Liverpulu... Arsenal je dobio sve tri utakmice.
Gosti sa Emirejtsa su sredinom prvog dela, još dva puta naterali Enfild da se trese, ali je Haverc u 24. minutu za delić sekunde kasnio na dodavanje Bruna Gimaraisa, a šezdesetak sekundi kasnije Noni Madueke pogodio Jurijena Timbera. Da se to nije dogodilo, Haverc bi izrastao u dvostrukog strelca.
U nastavku meča Liverpul je apsolutno zagospodario sredinom terena, počeo da niže šanse, ali su Gabrijel, Konsa i ostali Arsenalovi defanzivci gotovo uvek bili na pravom mestu. I kada bi, naizgled, kasnili, ekspresno bi uspevali da se pregrušišu i zatvore prostore ka golu Davida Raje.
Drugo poluvreme - ista slika. Liverpul naizgled rešen da izjednači, Arsenal gotov da mu to ne dozvoli. Leteli su Gabrijel, Konsa i Timber i nebom i zemljom, i lopte fudbalera Liverpula koje bi mogle da budu pretnja, neutralisali su na sve dozvoljene načine... Mada će navijači Liverpula reći nedozvoljene, budući da je u 29. minutu Colis vukao Gakpa sa leđa u svom šesnaestercu, a u 35. Timber igrao rukom u svom šesnaestercu... Međutim, Endi Medli nijednu od dve sporne situacije nije okarakterisao kao penal.
Arsenal je mogao da zaključa pobedu u 73. minutu, Colis je lukavo gađao dalji ugao, ali je Alison majstorski odbranio, ostavivši domaćine u životu. Arteta se do samog kraj kladio na svoju odbranu i prvi put u trenerskoj karijeri je osvojio Enfild. Seća se i on poslednjeg trijumfa Tobdžija na tom, svetom fudbalskom mestu, trijumfa iz 2. septembra 2012. kada je zaradio žuti karton, a saigrači mu Lukas Podolski i Santi Kazorla, srušili Liverpul.
Uprkos porazu, Andoni Iraola može da vidi jednu svetlu tačku - vezistu Treja Nionija. Engleski tinejdžer kao da je bar 50, ili 100. put startovao u Premijer ligi, a ne prvi. Završio je meč sa čak 53 uspešna dodavanja i 96 odsto uspešnosti, a 11 je podelio u protivničkoj trećini.
Falio je Liverpulu večeras Dominik Soboslaj od prvog minuta. Mađar se vratio nakon tri meča pauze (povreda mišića), ušao od 59. minuta, ali nije pomoglo. Liverpul je drugi put zaredom protiv Arsenala ostao bez udarca u okvir gola. Poslednji šut iz te kategorije uputio je upravo Soboslaj. Sećate se njegovog slobodnjaga iz avgusta prošle godine? Da, baš onog koji je potopio Arsenal na startu sezone koja je prerasla u šampionsku.
PREMIJER LIGA, 9. KOLO
Subota
Čelsi - Mančester junajted 2:0 (0:0)
/Rodžers 50, Palmer 64pen/
Bornmut - Lids 2:0 (1:0)
/Evanilson 31, Adli 90+4/
Brentford - Notingem Forest 2:0 (1:0)
/Milenković 30ag, Tijago 76/
Koventri Siti - Sanderlend 3:1 (2:0)
/Sakamoto 17, Avoniji 37, Rudoni 52 - Le Fe 67pen/
Hal - Ipsvič 2:2 (0:1)
/Irogbunam 58, MekBarni 68 - Florentino 22, Ensiso 74/
Mančester Siti - Brajton 0:1 (0:1)
/Ajari 11/
Totenhem - Kristal Palas 2:0 (1:0)
/Grej 25, Van Heke 73/
Aston Vila - Fulam 1:1 (1:0)
/Džekson 39 - Suzuki 64ag/
Nedelja
Liverpul - Arsenal 0:1 (0:1)
/Haverc 16/
Ponedeljak
21.00: (2,35) Njukasl (3,60) Everton (2,85) MOZZART RELAX
*** kvote su podložne promenama