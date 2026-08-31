Roma na mlazni pogon i Malenov zverski početak! Serija A ovo nije videla preko šest decenija (VIDEO)
Vreme čitanja: 9min | pon. 31.08.26. | 20:40
Gaspova mašinerija razmontirala i Leče – 0:4
Investirano u Artjoma Dovbika, doveden i Evan Ferguson na pozajmicu, ali nije bio zadovoljan Đan Pjero Gasperini onime što su mu ponudili. Nisu nudili oštrinu, ni ubojitost – premalo golova. Na Olimpiku je prošlog januara sinula ideja da Donjel Malen dođe na plaćenu pozajmicu iz Aston Vile, ugovoren je otkup i vrlo brzo nije bilo nikakve dileme: on je taj, Olimpiko će biti njegov novi dom.
Apsolutno se nije postavljalo pitanje oko toga hoće li biti otkupljen. Jednostavno mora, jer na prvih pet utakmica u Seriji A bio je bezmalo jednako produktivan kao veliki Gabrijel Bastituta. Samo je Donjel Malen uz Batigola u tom vremenskom intervalu postigao više od pet golova u italijanskom šampiona za Romu, maltretirao je protivničke odbrane i golmane i u nastavku, a ove, nakon što je otkupljen za 25.000.000 evra, nastavio je da im zagorčava život. Het-trikom počastio je Fjorentinu, da bi danas Lečeu spakovao dva za još jednu izvanrednu predstavu rimskog kluba – 0:4 (0:3).
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Verovatno ni sada neće Đan Pjero Gasperini preterano hvaliti, zasigurno se neće upuštati u priču o skudetu, a imaće i koji adut više da u poslednjem danu izvrši pritisak da mu dovedu još nekoga na Olimpiko, da ima koju opciju više za Ligu šampiona i Seriju A. Ali, smešiće se starom liscu brk kada ostane sam, kada drugi ga drugi ne posmatraju, jer njegova Roma izgleda baš, baš dobro.
Stvarno leti na startu sezone, dala je osam komada za dva kola, a posebna priča je Donjel Malen. Njegov početak je zverski. Paulo Dibala namestio mu je svaki gol protiv Fjorentine, a ovoga puta priča je bila nešto drugačija. Kod prvog je ispratio La Hoju, pokupio loptu koju on nije uspeo da smesti u gol i učinio to. Nedugo zatim je elegantno prebacio Vladimira Falkonea, bocnuo je loptu preko golmana Lečea na ubacivanje Veslija.
I mogao je barem još jedan da postigne holandski napadač. Svuda ga je bilo, šunjao se u kaznenom prostoru Lečea, ulazio defanzivcima iza leđa, tražio prostor i ulazio u šansu. Najbolju je propustio kada ga je uposlio levi spoljni Emanuele Lulu, koga je Đan Pjero Gapserini od starta, za razliku od prve utakmice u prvenstvu, poslao umesto Nauela Moline. Lako je impresivan učinak mogao da mu bude još bolji…
Ne samo da je na dve utakmice ove sezone u Seriji A dao pet golova, nego je od dolaska u Romu, a to je bilo sredinom prošlog januara, samo u italijanskom šampionatu dao 19! I još jedan u Ligi Evrope. Koliko su mu brojke u ligi nestvarne najbolje oslikava podatak da su slične, za trunku bolje imali Gunar Nordal (20 dao 1949. godine) i Žoze Altafini koga su zvali Macola (20 dao deset godina kasnije).
E, već pola godine Donjel Malen udara po protivnicima napravom za razbijanje najtvrđih materijala – udara macolom! Serija A ovakvih pola godine nije videla preko šest decenija. Od Macole.
Opasan je adut Rome, ali ovaj tim ih ima nekolio. Paulo Dibala danas nije upisao ni asistenciju, ni gol, a mogao je da se nađe među strelcima da je na isteku jednog časa igre bio malo pribraniji. Do tada je rimski klub već imao tri gola prednosti, pored malena upisao se i Matijas Soule i njegova poruka kao da je bila – nisam za prodaju. Dovođen je u vezu sa nekolicinom klubova, najkonkretniji su bili Njukasl i Fulam, postoji i dalje šansa da napusti Olimpiko…
Ali, dobro će o svemu porazmisliti Đan Pjero Gasperini. Trenutno je na slatkim mukama, a one su postale veće onoga trenutka kada je akciju u kojoj su učestvovali Manu Kone, Donjel Malen i Đanluka Mančini završio Rodrigo Mora. Još kako će portugalskim biseru na polju samopouzdanja značiti što je tako brzo došao do prvenca.
Gaspova mašinerija opet je letela, razmontirala je Leče, a koliko dobro deluje iz prvog reda mogli su da vide Nikola Štulić i Ivan Ilić. Obojica su ušli u drugom poluvremenu, a srpskom vezisti ovo je bio debitanstki nastup za novi klub.
SERIJA A – 2. KOLO
Petak
Milan - Venecija 2:0 (0:0)
/Ramos 69, Halal 89ag/
Subota
Monca - Udineze 2:3 (1:3)
/Kolpani 37, Varela 63 - Pjotrovski 32, Kamara 45, Ekelenkam 45+3/
Sasuolo - Torino 2:1 (1:1)
/Volpato 32, Berardi 78 - Komuco 45+2/
Juventus - Parma 2:0 (0:0)
/Gonzales 63, Kopmajners 88/
Nedelja
Napoli - Komo 1:2 (1:2)
/Hejlund 30 - Baturina 17, Duvikas 34/
Kaljari - Inter 0:1 (0:1)
/Čalhanoglu 9/
Lacio - Đenova 1:0 (1:0)
/Fratezi 25/
Ponedeljak
Leče - Roma 0:4 (0:3)
/Malen 4, 23, Soule 25, Mora 65/
20.45: (1,95) Atalanta (3,50) Bolonja (3,90) MR
***Kvote su podložne promenama/ MR - Mozzart Relax