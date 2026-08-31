Roma na mlazni pogon i Malenov zverski početak! Serija A ovo nije videla preko šest decenija (VIDEO)

Stvarno leti na startu sezone, dala je osam komada za dva kola, a posebna priča je Donjel Malen . Njegov početak je zverski. Paulo Dibala namestio mu je svaki gol protiv Fjorentine, a ovoga puta priča je bila nešto drugačija. Kod prvog je ispratio La Hoju , pokupio loptu koju on nije uspeo da smesti u gol i učinio to. Nedugo zatim je elegantno prebacio Vladimira Falkonea , bocnuo je loptu preko golmana Lečea na ubacivanje Veslija .

Verovatno ni sada neće Đan Pjero Gasperini preterano hvaliti, zasigurno se neće upuštati u priču o skudetu, a imaće i koji adut više da u poslednjem danu izvrši pritisak da mu dovedu još nekoga na Olimpiko, da ima koju opciju više za Ligu šampiona i Seriju A. Ali, smešiće se starom liscu brk kada ostane sam, kada drugi ga drugi ne posmatraju, jer njegova Roma izgleda baš, baš dobro.

I mogao je barem još jedan da postigne holandski napadač. Svuda ga je bilo, šunjao se u kaznenom prostoru Lečea, ulazio defanzivcima iza leđa, tražio prostor i ulazio u šansu. Najbolju je propustio kada ga je uposlio levi spoljni Emanuele Lulu, koga je Đan Pjero Gapserini od starta, za razliku od prve utakmice u prvenstvu, poslao umesto Nauela Moline. Lako je impresivan učinak mogao da mu bude još bolji…

Ne samo da je na dve utakmice ove sezone u Seriji A dao pet golova, nego je od dolaska u Romu, a to je bilo sredinom prošlog januara, samo u italijanskom šampionatu dao 19! I još jedan u Ligi Evrope. Koliko su mu brojke u ligi nestvarne najbolje oslikava podatak da su slične, za trunku bolje imali Gunar Nordal (20 dao 1949. godine) i Žoze Altafini koga su zvali Macola (20 dao deset godina kasnije).

(©Reuters)

E, već pola godine Donjel Malen udara po protivnicima napravom za razbijanje najtvrđih materijala – udara macolom! Serija A ovakvih pola godine nije videla preko šest decenija. Od Macole.

Opasan je adut Rome, ali ovaj tim ih ima nekolio. Paulo Dibala danas nije upisao ni asistenciju, ni gol, a mogao je da se nađe među strelcima da je na isteku jednog časa igre bio malo pribraniji. Do tada je rimski klub već imao tri gola prednosti, pored malena upisao se i Matijas Soule i njegova poruka kao da je bila – nisam za prodaju. Dovođen je u vezu sa nekolicinom klubova, najkonkretniji su bili Njukasl i Fulam, postoji i dalje šansa da napusti Olimpiko…