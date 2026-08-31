Jokić i Riči (©FIBA Basketball)
UŽIVO: Italija - Srbija
Najnovije vesti
pon. 31.08.26. | 19:16
Pratite dešavanja iz Vitrifrigo Arene uživo na portalu Mozzart Sport
ITALIJA - SRBIJA
/19:20, 12:20, 23:17/
Dvorana: Vitrifrigo Arene, Pezaro;
Sudije: Arijadna Kueka (Španija), Peter Prakšč (Mađarska), Ritvars Helmstejns (Letonija).
ITALIJA: Manion, Tonut, Meli, Fontekio, Tompson, Tesitori, Riči, Spanjolo, Nijang, Baldaso, Akele, Emedžuru.
SRBIJA: Dangubić, Jović, Momirov, Dobrić, Jokić, Lakić, Gudurić, Tanasković, Davidovac, Avramović, Milutinov, Novak.
Komentari / Podeli vest
košarkaška reprezentacija Italijekošarkaška reprezentacija SrbijeUŽIVOKvalifikacije za Mundobasket 2027
tagovi
Sledeća vest
Uživo
Fudbal
Drugo poluvreme Uživo•
1
X
2
Liverpool Montevideo ReservesDeportivo Maldonado Reserves
12
50.0
9.75
1.03
Tenis
Najava mečeva
ponedeljak | 31.08.2026.
utorak | 01.09.2026.
sreda | 02.09.2026.